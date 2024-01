Madagascar: Accidents en 2023 - La police déplore soixante-quinze morts

Le bilan publié par la Brigade des accidents de la circulation (BAC) auprès du commissariat central de Tsaralalàna, prouve la pertinence de l'alerte maximale sur la série de drames routiers survenus ces derniers jours.

Les données communiquées concernent l'année 2023. Elles englobent tout ce que la BAC a constaté dans la Capitale. Soixante-quinze morts et cinq cent trente-huit blessés ont été dénombrés. Quatre cent quarante-six dossiers d'accidents ont été traités et transférés au parquet. Ces chiffres ont un peu augmenté par rapport à ceux de 2022, année qui en avait enregistré quatre cent trente.

La police est intervenue sur six cent dix cas d'accidents. Cent huit parmi ces centaines rapportées ont tous été liés à l'alcool au volant et au guidon. La conduite en état d'ivresse est donc l'une des principales causes des événements tragiques sur les voies publiques. Le défaut de permis de conduire n'a été constaté que sur huit accidents.

Selon les informations de la BAC, les voitures impliquées dans tous ces accidents ont été, cette année, deux fois plus nombreuses que les deux-roues.

Prévention

« Nous pouvons dire que le nombre d'accidents et les dégâts matériels provoqués restent encore énormes. La BAC fait ce qu'il faut pour sensibiliser et éduquer les citoyens sur la prudence, sur le Code de la route et les conséquences du non-respect de ce code », souligne la Police nationale.

%

« La BAC peut travailler sur les six arrondissements de Tana-ville et les cent quatre-vingt-douze fokontany. Outre la réception des plaintes et les constatations dont elle se charge, elle a principalement un rôle de sensibilisation et d'éducation de tous les usagers de la route pour réduire les risques d'accidents. En 2023, elle a réalisé cinq fois cette mission de prévention avec divers ministères et associations », poursuit-elle.

Elle a expliqué que toutes les personnes victimes d'accidents de la circulation, suivis ou non de délits de fuite, peuvent déposer une plainte auprès de ce service localisé à l'Hôtel de police de Tsaralalàna.