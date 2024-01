Madagascar: ENnvironnement - Trois cent millions d'arbres à planter

Le ministère de l'Environnement et du développement durable lance une vaste campagne de reboisement. Le lancement officiel aura lieu le 26 janvier, dans la nouvelle ville, à Imerintsiatosika.

Planter trois cent millions d'arbres sur une superficie de 75 000 hectares. C'est le défi auquel se lance le ministère de l'Environnement et du développement durable, pendant la campagne de reboisement 2023-2024. C'est « énorme », par rapport aux objectifs fixés ces précédentes années. Comme en 2020, lors de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, un objectif de soixante millions de jeunes plants mis en terre a été lancé.

Le ministère est confiant. Les pépinières géantes au niveau de chaque région, les pépinières au niveau des communautés, et les pépinières des partenaires du ministère, disposent de cette capacité de production. Par ailleurs, la participation des citoyens et des entreprises au reboisement se serait améliorée, selon Rinah Razafindrabe, directeur général de la Gouvernance environnementale auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable, hier. En outre, la stratégie de proximité a été lancée cette année avec pour but d'encourager les citoyens à reboiser au niveau de leur communauté, et pas uniquement, sur des vastes superficies de terrain.

« Nous encourageons tous les citoyens à reboiser sur l'espace dont ils disposent, et au moment qui leur convient, pour une ville propre et durable », enchaine Rinah Razafindrabe.

Encouragement

Ceux qui souhaitent contribuer à ce reboisement massif peuvent récupérer gratuitement des arbres au niveau des pépinières géantes des directions régionales de l'Environnement et du développement durable. Mais à quelques conditions. « Pour avoir des jeunes plants, les intéressés doivent déposer une demande, s'engager à protéger les jeunes plants qu'ils vont récupérer, et garantir que ces arbres qu'ils vont récupérer vont pousser et devenir grands, avoir déjà labouré et troué les terrains sur lesquels ils ont prévu de reboiser », poursuit ce responsable.

Le ministère de l'Environnement et du développement durable encourage tous les citoyens à participer au reboisement pour reverdir Madagascar. L'île aurait perdu 44 % de ses forêts naturelles, depuis les années 50 et le rythme de la déforestation s'accélèrerait. En 2021, ce ministère a fait part d'une perte de 100 000 hectares de forêts par an.