Madagascar: Circulation - La RN6 devient un calvaire pour les usagers

Pluie torrentielle. La route nationale numéro 6 (RN6) devient très difficile d'accès. Les usagers de cette route menant vers la partie nord de la Grande île font face à l'abondance des précipitations depuis la semaine dernière. Les routes sont presque impraticables à cause de la montée des eaux.

Des gros points noirs sont constatés le long du trajet. La dernière concerne le point kilométrique 400 (PK 400) avec un gros trou sur la majorité de la route. Ce problème se trouve plus précisément dans le quartier d'Ankaramihely, inclus dans la commune rurale d'Ankaramibe où la circulation est coupée. « Les usagers devraient insister sur un transbordement des passagers pour éviter tout retard », conseille le ministère des Travaux publics en annonçant la nouvelle.

Depuis mardi, une grande partie de la route du quartier d'Andabatoara, dans la commune de Marivorahona Ambilobe a été coupée à la circulation à cause de la montée des eaux. Les conducteurs de véhicules de transports en commun se plaignent du surplus de carburants à fournir alors que les frais de déplacement restent inchangés. Ces transporteurs protestent par rapport au temps perdu durant le trajet et surtout le budget à tenir. « Le trajet d'Antananarivo vers Ambanja se fait désormais en plus de 20 heures si d'habitude, il fallait 15 heures pour arriver à destination. Nous devons disposer de surplus d'argent et de carburants. C'est une véritable galère», explique Menja Rakotoarisoa, un conducteur de véhicule de transport en commun sur cette zone.

Avec la pluie torrentielle de la semaine dernière et de ces derniers jours, la RN 6 n'est pas la seule à être difficile d'accès. La RN 2, la RN 7 ainsi que la RN 13 font également souffrir les conducteurs qui doivent prendre leur mal en patience. Selon le dernier bilan du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), plusieurs routes sont coupées à cause de la destruction des ponts et de la montée des eaux. On peut citer par exemple, la route coupée dans la commune d'Andranobolaha, Niarovana Caroline à Vatomandry dans la région d'Antsinanana.