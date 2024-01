Madagascar: Frédéric Debord - « En renouvelant sa licence, Orange Madagascar renforce son engagement en faveur du développement de Madagascar pour les années à venir »

interview

Dans le sillage de la célébration de ses 20 ans, et de son engagement en faveur du développement de Madagascar, Orange Madagascar annonce avoir renouvelé sa licence d'opérateur en télécommunications dans le cadre des nouvelles réglementations en vigueur à Madagascar. Entretien avec Frédéric Debord, Directeur Général d'Orange Madagascar.

Orange Madagascar a acquis la nouvelle licence globale en télécommunications à Madagascar. Dans les faits, que vous apporte cette licence ?

Nous croyons fermement en Madagascar et en son potentiel. Raison pour laquelle nous avons fait le choix de continuer à investir lourdement dans la Grande île pour les prochaines années. Vous le savez l'ancienne licence que nous avions, allait arriver à son terme. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec l'autorité de régulation des télécommunications, et le ministère de tutelle, autour des différentes démarches nécessaires pour le renouvellement et l'élargissement de la licence d'Orange Madagascar.

Cette nouvelle licence, qui entre dans le cadre des nouvelles réglementations en vigueur à Madagascar, permet à Orange Madagascar d'exploiter les technologies existantes telle que la 4G, la 5G ou encore la fibre optique.

Orange est fier d'être le premier opérateur à souscrire à cette licence globale qui donne un souffle nouveau à la concurrence à Madagascar.

Ainsi Orange Madagascar écrit une nouvelle page, et renouvelle surtout son engagement d'acteur majeur dans le développement du pays et continuera à proposer à la population et aux entreprises des services de télécommunication conformes aux meilleurs standards internationaux, spécialement développés au niveau du Groupe Orange

Vous nous dites que l'avenir est assuré avec la nouvelle licence. Mais si nous regardions en arrière, quel bilan tirez-vous des dernières années d'Orange Madagascar ?

Depuis deux ans, nous avons mis un coup d'accélérateur à notre objectif de connecter les populations des zones rurales et éloignées, en investissant dans nos infrastructures réseau pour déployer des centaines de nouveaux sites, loin des grandes villes.

Des investissements considérables ont été consentis pour densifier notre réseau, au profit des usagers. Pour 1000 Ar de revenus, Orange Madagascar a réinvesti plus de 400 Ar dans ses infrastructures sans aides ni subventions.

Sur ces deux dernières années, le nombre de nos sites techniques a augmenté de 60% dans l'objectif d'améliorer significativement la couverture Orange dans tout Madagascar, et absorber les usages internet en constante progression. C'est aussi dans cet esprit que nous avons augmenté nos capacités de transmission en propre, et mis en place un nouveau backbone Nord, afin de sécuriser et améliorer la qualité des services numériques à Madagascar.

Orange Madagascar s'est également préparé au déploiement de la technologie 5G, et a mis en place à Antananarivo un Orange 5G Lab. Tous ces investissements se poursuivront encore dans les prochaines années dans le cadre de l'ambition d'Orange Madagascar de devenir le principal fournisseur de services numériques à Madagascar, en connectant l'ensemble de la population au réseau Orange.

En termes de coût en revanche, celui d'internet reste un vrai débat à Madagascar, et l'État compte réduire les coûts d'internet en prônant un internet ouvert.

Le coût de l'internet est un sujet qui n'est pas nouveau. Nous y sommes sensibles. Depuis plusieurs années, le client a le choix entre plusieurs offres et services chez Orange Madagascar. Il peut facilement trouver une offre adaptée à la fois à ses besoins, et à son porte-monnaie. Quel que soit son budget. C'est notre force.

Dans le même temps, l'Etat compte en effet rendre les coûts de connexion plus abordables pour un internet ouvert, non limité aux réseaux sociaux, en réfléchissant notamment sur la mise en place d'un prix plancher sur la Data. Nous avons déjà commencé à travailler sur le sujet.

Les usages internet évoluent et s'ouvrent de plus en plus en dehors des réseaux sociaux. Clairement, Orange Madagascar souhaite encourager à travers ses propositions d'offres et services, un accès à un ensemble d'applications ou de contenus, notamment éducatifs.

Ces contenus sont un facteur clé de développement pour Madagascar et donneront plus de possibilités aux entreprises malgaches pour innover et se développer. Des offres sans limite de contenu permettront également de réduire les inégalités d'accès au sein de la population.

Vous associez souvent l'humain au numérique. Sont-ce là des sujets clés pour Orange Madagascar ?

Nos engagements en faveur de l'inclusion numériques sont nombreux et ont un impact réel auprès de la population. L'exemple le plus frappant est sans doute le succès rencontré par Orange Digital Center (ODC) Madagascar. L'ODC se veut être un principal levier d'inclusion numérique pour renforcer les compétences numériques par l'autonomisation des jeunes, des femmes et des enfants dans les zones rurales et urbaines.

Il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange qui sont tous gratuits. Depuis son déploiement, plus de 2.500 apprenants ont été formés au sein d'Orange Digital Center, dont 60% de jeunes femmes. Parmi les sortants, plus de 800 sont insérés professionnellement.

Mais nous allons encore plus loin dans notre mission d'acculturation du numérique au plus grand nombre. Au sein de nos plus de 42 Maisons Digitales pour les Femmes dans l'ensemble des régions de Madagascar, nous formons les femmes sans qualification et sans emploi au numérique. Nous offrons aux femmes une formation de longue durée. Plus de 11.000 femmes ont été formées depuis le déploiement du programme.

À travers le Programme Écoles numériques, Orange Madagascar s'engage fortement en faveur de l'inclusion numérique, et contribue à la réduction de la fracture numérique, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à favoriser l'égalité des chances des élèves en matière d'éducation numérique, quel que soit leur lieu de vie ou leur origine sociale, et à cultiver l'usage des outils digitaux au niveau des établissements scolaires. Plus 250 Ecoles Numériques ont été déployées partout à Madagascar, et plus de 400.000 élèves et enseignants bénéficient du programme.

Nos actions sociales sont principalement déployées par notre association Orange Solidarité Madagascar, qui décline les programmes de la Fondation Orange à Madagascar.

La formation au numérique est une chose. Mais le marché du travail reste compliqué pour la jeunesse malagasy.

C'est une réalité. Les jeunes diplômés manquent de réseaux et de dispositifs d'appui pour identifier ces opportunités professionnelles et s'insérer dans la vie active. Le secteur tech offre portant de nombreux postes à pourvoir à Madagascar, c'est un bassin de 30.000 emplois directs pour les jeunes Malagasy.

Avec nos fidèles partenaires en quête de ressources humaines, nous avons commencé à déployer diverses solutions pour apporter une solution concrète à cette problématique. Nous avons ainsi mis sur pied le plus grand salon des emplois du numérique à Madagascar, Zah@Geek. En 2023, les deux éditions ont rencontré un succès immense, cumulant plus de7.000 visiteurs et 4.000 CVs reçus. Un engouement populaire que nous ne manquerons pas de rééditer car nous croyons au rôle fondamental d'Orange pour mettre en face les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Orange Madagascar est-elle également présente sur le sujet de l'environnement ?

Evidemment oui. L'environnement est absolument l'affaire de tous, et nous sommes convaincus que, chacun à notre niveau, nous nous devons de préserver l'environnement et le climat. Ce sont là des problématiques qui nous tiennent à coeur en tant qu'opérateur responsable. A Madagascar, comme dans d'autres pays du continent africain, nous avons déjà mené plusieurs actions pour réduire notre impact environnemental, et des efforts considérables sont consenties pour réduire les émissions directes et indirectes de CO2 et contribuer au développement de l'économie circulaire

Depuis plusieurs années, nous avons recours à des équipements reconditionnés pour être utilisé dans certains métiers, afin de réduire l'empreinte carbone liée à la fabrication tout en réduisant les coûts. Mais nous ambitionnons également d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans nos activités pour réduire l'émission de carbone. Cela passe notamment par la solarisation des data centers, ou encore le déploiement de fonctionnalités Green sur le réseau mobile.

Pour en revenir au numérique, qui est aujourd'hui intimement lié à l'entrepreneuriat. Dans quelles mesures Orange Madagascar peut-elle jouer un rôle majeur ?

Madagascar est une terre d'opportunités, et cela se sent. Cette volonté des jeunes Malagasy à innover et à entreprendre, c'est franchement impressionnant. Pour décoller, ils ont besoin d'un coup de pouce, d'un accompagnement. C'est ce que nous faisons avec Orange Digital Center ou d'autres instances comme la Maison de l'entrepreneuriat.

Avec Orange Fab, nous soutenons l'entrepreneuriat malgache, en repérant et promouvant les initiatives numériques qui dans le cadre de la révolution numérique, bouleversent la manière de se soigner, de cultiver, de s'impliquer dans la société civile, d'apprendre, ou de vivre en milieu rural.

Avec les FabLabs Solidaires, nous permettons aux jeunes de mettre sur pied un projet en apprenant à se servir des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des découpeuses laser. Ils développent ainsi à la fois des compétences techniques, numériques et transverses telles que la gestion de projet et le travail en collectif qui seront des atouts quel que soit leur métier de demain.

Et Orange propose le concours panafricain Prix Orange de l'Entrepreneur Sociale en Afrique et au Moyen Orient pour stimuler l'entreprenariat. Les vainqueurs pourront être incubés et les start up financées par nos soins

Demain, quel est l'objectif pour Orange Madagascar ?

Notre ambition reste intacte. Et en développant l'infrastructure des télécommunications, tout en en démocratisant l'accès à internet haut débit, Orange contribue significativement au développement des activités économiques et sociales de Madagascar.

Mais cela passe nécessairement par de nouveaux investissements, et ce, dans plusieurs domaines dont le réseau que nous renforcerons davantage afin d'absorber les usages en constante augmentation. Globalement, nous ambitionnons de doubler la couverture réseau en 2024 pour couvrir 90% de la population. Nous sommes aussi en train d'accélérer les déploiements de la 4G.

Pour assurer ce développement, il est nécessaire d'aider à la mise à disposition de tous les Malagasy de smartphones 3G et 4G, accessibles et bénéficiant d'un régime de taxation qui ne dissuade pas l'économie numérique

Et comme le renouvellement de notre licence, nous ouvre le champ des possibles, plusieurs projets autour de la fibre optique sont à l'étude, sans parler du déploiement de la 5G qui est en cours dans les centres urbains. Le client peut s'attendre à l'arrivée de nouveaux services bientôt.

Dans le domaine de l'inclusion numérique, de la formation et de l'employabilité des jeunes, là aussi nous mettrons un coup d'accélérateur. Afin notamment de renforcer l'impact d'Orange Digital Center Madagascar, des ODC Clubs seront déployés dans de nombreuses villes de province.

Acteur stratégique de l'inclusion financière à Madagascar, impliqué depuis 13 ans dans la digitalisation de l'économie locale, Orange Money est aujourd'hui la solution de paiement la plus digitale du marché Malagasy. Orange Money s'affirme comme le service de paiement mobile de référence à Madagascar. Dans un pays où le taux de bancarisation reste très bas et où les services financiers restent encore trop souvent réservés à un petit nombre, nous sommes convaincus que nous pouvons encore innover au service du plus grand nombre, notamment pour le développement de l'inclusion financière. Récemment nous avons ouvert ce service Orange Money à tous les Malagasy, quel que soit leur opérateur téléphonique.