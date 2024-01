Madagascar: Film documentaire - Felana Rajaonarivelo en lice au Festival de Cotonou

Le film documentaire intitulé «Debout !» de Felana Rajaonarivelo est sélectionné pour concourir parmi dix-sept autres films lors du Festival international des films de femmes (FIFF) de Cotonou.

Photographe et vidéaste passionnée, Felana Carol Rajaonarivelo se prépare à représenter fièrement Madagascar lors de la troisième édition du FIFF de Cotonou qui se tiendra du 20 au 24 février au Bénin. Son documentaire, intitulé « Debout !», se mesurera à dix-sept autres productions documentaires en lice pour la prestigieuse Amazone d'Or du festival, provenant de treize pays différents, tels que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, le Gabon, le Togo, l'Égypte, et bien d'autres.

Le film de Rajaonarivelo, minutieusement sélectionné par le jury composé d'éminentes personnalités telles que Arcade Assogba, Minou Chrys-Tayl, Ibee Ndaw et Nathalie Hounvo Yekpe, offre un regard profond sur la vie quotidienne, l'histoire et les efforts de quatre femmes malgaches courageuses et dynamiques à savoir Lahatra Nomenjanahary, Marie Claire, Nourina et Fela Razafinjato, membres de l'Association des Femmes Handicapées de Madagascar.

Ces femmes, malgré leur handicap aux mains et aux pieds, incarnent la résilience et l'inspiration. « Très heureuse de faire partie de la sélection officielle du Festival international des films de femmes de Cotonou et de représenter Madagascar avec notre film documentaire 'Debout !' » annonce Felana Rajaonarivelo. « Ce documentaire et l'exposition photo qui l'accompagne reflètent ma vision de la bienveillance envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. La lauréate recevra le prestigieux prix de l'Amazone d'Or », souligne-t-elle avec passion.

%

Artiste féministe

Le FIFF Cotonou se distingue en tant que premier festival de films béninois entièrement dédié aux femmes, mettant en lumière le travail remarquable des cinéastes féminines. «Debout!» a déjà fait sensation lors de sa sortie officielle en 2022, projeté au Canal Olympia en Afrique. En 2023, le documentaire de 19 minutes a également conquis le public américain, projeté dans trois lieux distincts, dont l'Harkin Institute à Washington DC, lors du Mandela Washington Fellowship, et au Varsity Cinema.

Felana Rajaonarivelo, une photographe passionnée et réalisatrice talentueuse, n'est pas seulement une artiste inspirante, elle est aussi la fondatrice d'une agence de production audiovisuelle et événementielle établie en 2012. Commencant son parcours en 2007 avec une passion pour la photographie, elle s'est rapidement diversifiée vers la vidéographie. Malgré ses nombreuses années d'expérience, elle demeure une artiste féministe avide d'apprendre, toujours en quête d'innovation et de créativité. La participation de Felana Carol Rajaonarivelo au FIFF de Cotonou est un témoignage de son engagement exceptionnel envers le cinéma et son rôle crucial dans la promotion de la voix des femmes à travers l'art visuel.