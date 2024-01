Madagascar: Karting - Trois jeunes pilotes disputent l'African Karting Cup

Une première dans les annales du Karting malgache. Trois jeunes pilotes de la catégorie junior s'envoleront vers le continent africain pour prendre part à l'African Karting Cup (AKC). La compétition aura lieu dans la ville de Benoni, en Afrique du Sud, du 15 au 17 février. Leur objectif à terme est, évidemment, de participer à la Coupe du monde des jeunes pilotes de karting.

Talentueux, David-Ivan Andrianjafy, Matheo Rajomarison, Andi Nathan Rajoelison le sont, car la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) ne les a pas choisis par hasard. Ils ont déjà montré leur savoir-faire au volant de leurs petits bolides, au niveau national.

Ainsi, David-Ivan Andrianjafy, âgé de 12 ans, a baigné dans le karting depuis l'âge de 7 ans. Il a déjà ravi le titre de champion de Madagascar de sa catégorie en 2019. Matheo Rajomarison, 11 ans, a lui aussi débuté dans ce sport à 7 sept ans. Il est passionné de sport automobile, de mécanique et de robotique.

Malgré son jeune âge, il a un beau palmarès : champion de Madagascar de la catégorie poussine en 2021, vice-champion de Madagascar minime en 2022 et 2023. Quant à Andi Nathan Rajoelison, il a débuté dans le karting depuis 2017 et il est en constante progression à chaque course.

Opportunité

Selon Jimmy Rakotofiringa, président de la FSAM, «les critères de sélection se sont basés sur les performances. La participation à l'African Karting Cup a été rendue possible grâce à une longue tractation avec la Fédération internationale de l'automobile. Nous lui avons demandé pour que des sélections aient lieu en Afrique, en préparation de la Coupe du monde de cette discipline et que les meilleurs gagnent pour représenter le continent. »

Jimmy Rakotofiringa ajoute : « Je tiens à féliciter les parents qui ont accepté de prendre en charge toutes les dépenses nécessaires sans attendre l'État. Quoi qu'il en soit, l'aide de celui-ci est la bienvenue, car l'African Karting Cup est un tremplin du sport automobile pour nos jeunes pilotes et les conduira, plus tard, sous d'autres cieux, plus précisément à la Formule 1.»

Mamibe Andrianjafy, le père de David-Ivan, n'a pas caché sa joie et sa fierté pour sa jeune progéniture, tout en précisant : « Avant tout, les trois garçons participeront à l'AKC pour apprendre à se mesurer sans aucun complexe. L'objectif est que le sport automobile à Madagascar soit reconnu et évolue en concourant contre des pilotes d'autres pays et nous n'espérons que le meilleur pour nos jeunes. »

Quant à Mamy Rajoelison, père d'Andi Nathan, il fait remarquer l'occasion qui se présente aux trois enfants: « C'est une belle opportunité de tester leur niveau grâce à la FIA et il faut la saisir. C'est la première fois que ça se présente. Ce sera une occasion de tester le niveau, et surtout il faut essayer pour ne pas regretter. »