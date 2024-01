Afrique: CAN 2023 / Rachid Benmahmoud (coach adjoint Maroc) - « Nous avons confiance en notre groupe de passer l'écueil de cette équipe sud-africaine »

L'entraîneur adjoint de la sélection marocaine de football, Rachid Benmahmoud s'est exprimé en conférence de presse, ce mercredi 24 janvier au Stade Laurent Pokou, après la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0). Propos recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports.

Journaliste - Comment peux-tu commenter la sanction de Regragui ?

Rachid Benmahmoud - Nous sommes comme une équipe dans le Staff. Je pense que tout le monde connait Regragui en Afrique et ce qui a fait au dernier mondial. Certes, il est suspendu mais nous sommes complémentaires. Je suis très proche de Walid (Regragui) et j'étais à côté de lui lorsque l'incident s'est produit avec le joueur Congolais. Walid n'a rien dit de mal, je peux assurer ça. On respecte tout de même les décisions de la CAF, toutefois, je sais pertinemment que la fédération Royale Marocaine fera tout pour défendre le dossier de Regragui.

Journaliste - Vous avez battu l'équipe de la Zambie, certes, mais en deuxième mi-temps, l'équipe a régressé pourquoi ?

On a géré ce match face à la Zambie, intelligemment. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'un match compliqué joué à 14h face au RD Congo. On a fait en sorte de bien gérer ce match pour éviter les blessures aussi....un big up pour les supporters marocains qui sont venus de loin pour nous soutenir. Nous sommes vraiment fiers de leur soutien. On va tout faire pour ne pas les décevoir. On remercie aussi les ivoiriens qui étaient derrière nous. Apparemment notre succès face à la Zambie a fait leur bonheur. Ils sont qualifiés. Je suis heureux pour eux. Je remercie les joueurs qui ont appliqué à merveille les consignes. C'est vrai qu'on a remporté cette rencontre mais c'était important aussi pour nous de ne pas prendre de buts.

Journaliste - Vous allez affronter l'Afrique du sud en huitièmes, un commentaire ?

Le prochain match (1/8es) n'a rien à voir avec les rencontres des poules. On doit être prêts sur tous les plans physiquement et mentalement, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire de la gestion face à la Zambie en faisant beaucoup de changements aussi. C'est vrai qu'on crée beaucoup de situations de buts mais au final on a marqué un seul but, nous allons tenter de travailler ça pour au moins essayer d'être plus efficaces devant. Ce match ne ressemblera pas aux trois premiers matchs des poules. On aura une première différente mais aussi une approche différente. Y aura beaucoup de calculs et l'erreur est à éviter. Nous avons confiance en notre groupe de passer l'écueil de cette équipe sud-africaine et poursuivre notre aventure dans cette compétition.

Journaliste - Qu'en est-il de la blessure de Ziyech ?

J'espère que ce n'est pas aussi grave sa blessure. Nous allons voir avec le staff médical pour voir plus clair.