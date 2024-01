Ile Maurice: Véritable casse-tête pour replacer des jeunes en shelter...

Le sort de deux mineures - admises à l'hôpital Jeetoo - qui s'étaient enfuies du shelter Oasis, suscite des interrogations. Les deux filles ont obtenu leur décharge de l'hôpital, il y a plusieurs jours déjà, mais elles y étaient toujours à hier matin. Mais le ministère de l'Égalité des genres fait état d'une seule mineure hospitalisée à hier après-midi.

Selon des sources hospitalières à qui nous avons parlé hier matin, le sort de deux filles âgées de 15 et 16 ans, qui se sont enfuies du shelter Oasis, interpellait. En bonne santé, elles n'avaient pas été placées dans des abris depuis plusieurs jours déjà malgré le fait qu'elles avaient obtenu leur décharge de l'hôpital. «On n'a eu aucune explication à ce sujet. Est-ce par manque de place dans les foyers ?», s'est-on demandé. Toujours est-il que ces dernières sont laissées-pour-compte. «Ce qui fait mal au coeur.»

Depuis leur admission, il n'y a eu, selon les mêmes sources, aucune visite à ces ados alors qu'ordinairement des fonctionnaires de la Child Development Unit (CDU) doivent se rendre à leur chevet. «En raison de leur âge, il nous faut redoubler de vigilance aux heures de visite car elles risquent de s'enfuir encore une fois», explique le personnel. Pour les garder à l'oeil, une des mineures devait même s'asseoir aux côtés des infirmières à l'heure des visites. L'on explique que ce genre de situation dans les hôpitaux devient de plus en plus récurrent avec des enfants en parfaite santé qui se retrouvent admis en salle pendant un mois ou plus sans être placés dans des shelters. «C'est injuste et cela a des répercussions sur eux. Comme le fait de perdre des cours à l'école, entre autres.»

Quatre puis une

Stéphanie Anquetil, députée du Parti travailliste (PTr), est aussi au courant de cette affaire des deux mineures, ayant été aussi approchée par des sources de l'hôpital. «Je suis au courant du sort de ces deux mineures et j'ai cru comprendre qu'elles se sont enfuies dans un premier temps du shelter Oasis parce qu'elles se sentaient discriminées. Pour l'heure, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet.» La responsable du dossier bien-être des enfants et de la famille des Rouges pointe aussi du doigt le laxisme de la CDU. «Encore une fois, cela démontre que la CDU est dépassée. Il est inacceptable que des enfants en bonne santé soient abandonnées de la sorte par les officiers et la ministre de l'Égalité des genres...»

Contactée, une source autorisée du ministère de l'Égalité des genres explique cependant qu'il y avait au total quatre mineurs admis. Deux ont déjà été placés il y a quelques jours. Pour les deux filles mentionnées plus haut, l'une d'elles avait été placée en shelter hier après-midi (NdlR : après que nos sources hospitalières nous ont relaté la situation et nos questions envoyées au ministère de Kalpana Koonjoo-Shah). Quant à la dernière des quatre, il serait question que de quelques jours avant qu'elle ne soit replacée en foyer. «Elle a des problèmes comportementaux et elle est un peu violente par moments. Nous sommes en attente d'un retour des shelters pour l'accommoder elle aussi.»