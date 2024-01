Ile Maurice: Une mineure allègue avoir été séquestrée et battue

Une fille de 12 ans, domiciliée dans un village du Nord, a porté plainte au poste de police d'Abercrombie, lundi, en présence de sa mère, âgée de 51 ans. Cette dernière avait signalé sa disparition au poste de police de Goodlands depuis le 26 octobre. Après plus de deux mois, la jeune fille, scolarisée en Grade 6, est rentrée chez elle, le 19 janvier.

Elle a confié à sa mère qu'elle aurait été séquestrée et battue. Selon la mineure, elle a fait la connaissance d'un homme de 23 ans sur Facebook et ils auraient communiqué. Ainsi, au cours du mois d'octobre 2023, elle l'a rejoint et s'est rendue chez lui à Batterie-Cassée. Là, elle aurait eu des relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises. Le suspect l'aurait ensuite retenue contre son gré et l'aurait battue. Elle aurait aussi été privée de nourriture durant sa captivité de plus de deux mois. Elle a déclaré être en mesure de reconnaître le domicile du suspect et de l'identifier également. La mineure a été hospitalisée selon le protocole du ministère.

Par ailleurs, une collégienne de 13 ans a fait une déposition au poste de police des Casernes centrales, le 22 janvier, avec sa mère. Cette habitante de Beau-Bassin raconte qu'elle a fait l'école buissonnière, le 19 janvier, et est allée rencontrer un homme dont elle a fait la connaissance sur WhatsApp. Celui-ci lui a donné rendez-vous à Port-Louis. Ensuite, ils se sont rendus à Providence, Mahébourg. Il l'aurait emmenée chez lui et aurait eu des relations sexuelles avec elle, tout en la sachant mineure. Après avoir terminé, il l'a menacée pour qu'elle n'aille pas le dénoncer. «To bizin ferm to ... na pa dir person», lui aurait intimé le jeune homme avant de l'emmener à un arrêt d'autobus pour qu'elle rentre chez elle.