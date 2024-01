Maroc: L'inflation alimentaire reste insoutenable

Les prix des produits alimentaires ont grimpé de 12,5% en 2023

L"indice des prix à la consommation annuel moyen a bondi de 6,1% au terme de l'année écoulée, selon le HCP

Bien qu'en baisse depuis quelques mois, l'inflation est restée à des niveaux bien élevés au terme de l'année 2023, comme en témoignent les chiffres publiés par le Haut-Commissariat au plan (HCP).

En effet, selon l'organisme public, l'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a progressé de 6,1% tandis que l'indicateur annuel d'inflation sous-jacente a atteint 5,9%.

La persistance de l'inflation, qui érode le pouvoir d'achat des ménages modetes, accentue ainsi la pression sur les institutions en charge de la réguler et continue de narguer les mesures prises à ce jour en vue d'atténuer les effets liés aux conséquences socioéconomiques de sa progression.

L'inflation s'installe dans la durée

Pour le Haut-Commissariat, chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, la hausse de l'inflation est la « conséquence de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 12,5% et de celui des produits non alimentaires de 1,7% », a-t-il indiqué dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2023.

Pour rappel, dans son Budget économique prévisionnel 2024, rendu public récemment, le HCP avait annoncé que l'inflation des produits alimentaires aurait contribué de près de 80% à l'évolution de l'IPC en 2023.

Après analyse des données recueillies, il apparait également que «les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d'une hausse de 0,1% pour les «Transports» à 5,7% pour les «Restaurants et hôtels», a poursuivi l'institution.

Ces données montrent que les hausses les plus importantes de l'IPC annuel ont été enregistrées principalement à Al Hoceima (10,1%), à Béni Mellal (8,8%), à Errachidia (8,0%), à Laâyoune (7,7%), à Safi (7,5%), à Marrakech et Tétouan (7,1%), à Oujda (7,0%) et à Fès (6,8%), rapporte l'institution présidée par Ahmed Lahlimi Alami.

Comparé au mois de décembre 2023, l'organisme révèle que l'indice des prix à la consommation a connu une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, en raison de la baisse de 0,2% de l'indice des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires.

Selon les experts du HCP, les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2023 ont concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» (2,6%), les «Fruits» (2,5%), les «Légumes» (1,5%) et le «Café, the et cacao» (0,1%).

D'après ces derniers, les prix ont en revanche augmenté de 1,6% pour les «Viandes», de 0,5% pour les «Huiles et graisses» et de 0,2% pour le «Lait, fromage et oeufs».

En ce qui concerne les produits non alimentaires, les données suggèrent cependant une baisse qui a concerné principalement les prix des «Carburants» (2,6%).

Le Haut-Commissariat en déduit que l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait ainsi connu une hausse de 0,2% au cours du mois de décembre 2023 par rapport au mois précédent.

A titre de rappel, la baisse de l'IPC enregistrée un mois plus tôt (novembre, 0,3%), avait été attribuée au recul de 0,7% de l'indice des produits alimentaires et à la stagnation de l'indice des produits non alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2023 avaient concerné principalement les «Fruits» (15,5%), les «Huiles et graisses» (0,8%), le «Pain et céréales» (0,2%) et le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» (0,1%).

Le HCP avait en revanche, relevé une augmentation des prix de 4,6% pour les «Légumes», de 3,0% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,6% pour les «Viandes». Pour les produits non alimentaires, l'institution avait fait état d'une baisse principalement au niveau des prix des «Carburants» (1,1%).

Durant le même mois, les baisses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Agadir (0,9%), à Kénitra et Laâyoune (0,8%), à Marrakech, Tétouan et Errachidia (0,7%), à Meknès et Tanger (0,6%), à Casablanca (0,4%), à Guelmim (0,3%) et à Settat et Al Hoceima (0,2%).

En revanche, selon la note d'alors, des hausses avaient été observées à Safi (0,9%), à Béni Mellal (0,5%) et à Fès et Dakhla (0,3%).