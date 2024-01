Algérie: Annaba - Inauguration du Salon international du bâtiment et de l'aménagement 'Batimex'

ANNABA — Le Salon international du bâtiment et de l'aménagement (Batimex) a été inauguré mercredi après-midi à Annaba avec la participation de 80 exposants parmi des entreprises du secteur de la construction, des promoteurs immobiliers et des producteurs de différents matériaux de construction venus de Chine, de Syrie et de Turquie, aux côtés d'opérateurs algériens.

Le Salon qui en est à sa troisième édition, organisé, cette année, sous le slogan " Des solutions constructives pour un bâtiment durable et efficace", vise à présenter les tendances modernes en matière de construction et les technologies innovantes exploitées pour un bâtiment durable, a indiqué à l'APS le responsable de l'organisation de cet événement, Nadir Filali.

Le Salon constitue également une occasion pour présenter et introduire le produit national et les solutions innovantes offertes sur le marché pour résoudre les problèmes liés à ce secteur vital, a ajouté M. Filali, expliquant que les défis auxquels est confronté le secteur de la construction "nécessitent de concilier l'aspect économique de cette activité avec les normes de qualité et d'esthétique urbaine, en plus du respect des règles environnementales".

Après avoir inauguré le Salon, en présence des représentants des ambassades du Sénégal, du Zimbabwe et de la Tanzanie en Algérie, le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, a souligné "l'importance du secteur de la construction dans le développement économique et la création de richesses et d'emplois".

Il a indiqué que le développement de ce domaine vital "nécessite de s'attaquer aux problèmes auxquels il est confronté, notamment ceux des ressources foncières et financières, en plus de la nécessité de relever les défis environnementaux, d'exploiter les énergies renouvelables, de gérer les déchets et de faire face aux dangers des inondations".

M. Djellaoui a ajouté que les efforts déployés par les autorités pour récupérer les biens immobiliers inutilisés afin de lancer des projets structurants "permettront d'offrir, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, d'importants espaces fonciers pour concrétiser de tels projets avec des conceptions qui apportent une valeur ajoutée au style architectural des villes".

Il a d'autre part déclaré que l'organisation de tels événements, qui mettent en avant les dernières tendances et techniques utilisées dans la construction, est de nature à "encourager les différents opérateurs et acteurs du domaine du bâtiment et de l'aménagement à suivre le rythme des tendances modernes et à identifier des mécanismes et des règles de construction qui tiennent compte des normes de qualité et d'esthétique architecturale dans le cadre d'une vision durable et respectueuse de l'environnement".

En plus des pavillons de ce salon de 5 jours, présentant différents produits et équipements du secteur du bâtiment et de l'aménagement, des conférences seront animées sur les aspects liés aux nouvelles technologies et aux pratiques innovantes en matière de construction et d'aménagement.

Des rencontres bilatérales entre exposants, opérateurs économiques et promoteurs immobiliers seront également organisées afin d'établir des partenariats dans ce domaine.

Le Salon "Batimex" est organisé à l'Hôtel Sheraton d'Annaba par Eleven Event en coopération avec l'association nationale des architectes (ANA).