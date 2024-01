Tunisie: Compléments alimentaires - Une aubaine pour l'économie tunisienne

Le marché des compléments alimentaires s'est développé en Tunisie et il est devenu une référence dans toute l'Afrique. Le secteur compte 120 laboratoires en Tunisie fabriquant des compléments générant environ 60.000 emplois directs et indirects.

Aujourd'hui, les compléments alimentaires séduisent un public plus large. D'après une déclaration faite par Bayrem Fekih, directeur de la promotion médicale de la Conect, en mai dernier, pour un site électronique, le marché des compléments alimentaires est d'autant plus développé en Tunisie qu'il est devenu une référence dans toute l'Afrique. « Depuis 2010, le secteur des compléments alimentaires a fait un boom et génère 600 millions de dinars pour l'Etat tunisien », avait précisé le responsable. La même source fait savoir que le secteur compte 120 laboratoires en Tunisie fabriquant des compléments générant environ 60.000 emplois directs et indirects.

Selon un rapport publié fin 2022, sur les 20 premiers sites tunisiens de commerce électronique, « Top 20 du e-commerce », le deuxième site est spécialisé dans la vente des produits de parapharmacies et des compléments alimentaires.

Dans ce contexte, Fatma Zahra Barani, ancienne footballeuse dans plusieurs équipes et actuellement coach des équipes junior «La Palme Sportive de Tozeur», nous donne une idée sur ces produits. «Un complément alimentaire est un produit consacré à compléter le régime alimentaire normal. Ces compléments peuvent être efficaces pour les sportifs. Ils aident à prévenir certaines carences. Par conséquent, ces compléments alimentaires sont devenus des compagnons essentiels pour les athlètes et les amateurs de fitness », précise Fatma.

Des consommateurs attentifs à leur alimentation

Selon elle, le marché des compléments se présente comme une aubaine pour la Tunisie, puisque cette conviction a aidé à faire naître une économie fructueuse. « Les renseignements sur le marché des compléments en 2022 prouvent que la pandémie du Covid-19 a eu une répercussion positive sur les ventes. Cette augmentation est due au fait que de nombreuses personnes consomment des compléments alimentaires pour améliorer leur nutrition. La demande de compléments alimentaires a augmenté en raison de la recherche de solutions pour combler d'éventuelles lacunes nutritionnelles », indique la sportive.

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur alimentation et cherchent des moyens d'améliorer leur bien-être général. En Tunisie, la réglementation des compléments alimentaires est sous la responsabilité du ministère de la Santé. Si le marché est contrôlé, il reste, tout de même, révocable pour plusieurs utilisateurs. « On doit noter évidemment la prolifération des poudres dites protéinées notamment vendues, souvent de manière illégale, dans les salles de sport et qui sont destinées aux personnes pratiquant la musculation. Le trafic dans ce marché est observé à l'oeil nu », explique Fatma.

Protéines en poudre, Bcaa, créatine et autres suppléments spécifiques sont utilisés pour optimiser les performances, accélérer la récupération et soutenir la croissance musculaire. « Parmi les compléments alimentaires les plus utilisés on trouve le magnésium, la vitamine D végétale, le collagène... D'abord, ces produits représentent une haute qualité et ils sont d'une grande valeur biologique. Ces compléments existent sous différentes formes : comprimés, poudre, ampoules ou tisanes », poursuit Fatma.

Les compléments ne doivent pas être pris comme des substituts aux repas mais comme des compléments qui apportent au corps des vitamines, des acides aminés. Ces compléments permettent au sportif de maintenir un bon niveau d'énergie, de récupérer plus efficacement et surtout d'apporter aux tissus les nutriments dont ils ont besoin pour se régénérer après l'effort. Ces produits ressemblent, donc, à un remède miracle pour certains sportifs. Les compléments alimentaires peuvent être bénéfiques pour les sportifs mais ils ne sont pas sans effet indésirable sur la santé.

Des risques à consommer les compléments alimentaires

« Les compléments alimentaires sont utiles pour la santé», avoue Fatma. Elle continue : «Ces produits ne permettent pas de guérir de la maladie. Le principal risque lié à ces compléments est le surdosage ou la surconsommation. Il est conseillé de ne pas prendre plusieurs compléments à la fois ».

Selon les spécialistes, il est possible que ces compléments alimentaires contiennent des ingrédients inactifs qui peuvent être dangereux. Ils peuvent provoquer des effets secondaires, tels que des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des nausées... L'utilisation de compléments alimentaires prolongée par les sportifs peut également avoir des répercutions. « Il est possible que les compléments alimentaires puissent avoir des effets positifs à long terme sur la santé et les performances sportives. Cependant, il est également possible que ces compléments aient des effets négatifs, tels que des lésions hépatiques ou rénales, des troubles cardiaques. Mais une chose est sûre, le marché des compléments alimentaires se développe rapidement en Tunisie et prend une place non négligeable dans la vie de nombreux sportifs », termine Fatma.