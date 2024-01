Tunisie: Découverte d'un nouveau variant du coronavirus en Tunisie - La vigilance reste de mise !

Ces dernières semaines, de nombreux cas de forte grippe saisonnière ont été signalés en Tunisie, alors que les citoyens craignent une nouvelle vague de contaminations par le coronavirus et ses différents variants. Selon les spécialistes, il n'en est rien, la situation épidémiologique reste stable pour le moment, même si la Tunisie a enregistré l'apparition d'un nouveau variant sur son territoire.

En effet, plusieurs informations ont laissé croire qu'un nouveau cas de contamination par le nouveau variant du coronavirus, qui inquiète déjà à l'échelle mondiale, a été enregistré en Tunisie. Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance, président du Comité des vaccinations et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, confirme cette information à La Presse. Selon ses propos, le dernier séquençage génomique a permis la découverte de ce nouveau variant JN.1 marquant un premier cas en Tunisie.

Mais pas de panique, selon ce responsable, ce variant n'est pas dangereux, seulement sa propagation s'avère extrêmement rapide. «Il ne faut pas s'inquiéter, la situation épidémiologique est actuellement stable en Tunisie en dépit de l'apparition de ce variant qui n'est relativement pas dangereux, mais sa propagation est très rapide comparé aux autres variants», a-t-il expliqué.

Il a précisé dans ce sens que le nouveau variant provoque des symptômes « normaux et légers» par rapport à la grippe H1N1 qui revient en force cette année et qui a provoqué des complications ayant mené à des hospitalisations. En effet, Riadh Daghfous fait état de nombreux cas de forte grippe H1N1, expliquant cette résurgence par la diminution relative de l'immunité contre ce virus et que le pic est prévu pour février. « Après plusieurs années de coronavirus, notre immunité s'est relativement affaibli face à la grippe, d'où les nombreux cas enregistrés cette saison», a-t-il ajouté, appelant les personnes vulnérables à se faire vacciner et tous les citoyens à observer les différents gestes barrières ordinaires.

Et de rappeler que le coronavirus, comme la grippe saisonnière, peut entraîner des complications sérieuses et graves chez les personnes vulnérables qui sont appelées à redoubler de vigilance, à adopter les gestes barrières et à se faire vacciner, signalant des admissions en réanimation provoquées par la grippe.

Que sait-on du nouveau variant ?

Plus contagieux que ses prédécesseurs, le nouveau variant de la Covid-19 JN.1 pourrait devenir dominant dans le monde très rapidement, selon les infectiologues et les épidémiologues. Ce descendant d'Omicron, découvert aux États-Unis, en août dernier, circule activement dans plusieurs pays d'Europe en cette fin d'année. D'ailleurs, 50% des nouvelles contaminations dans des pays tels que les États-Unis et la France sont dues à ce nouveau variant.

Classé comme un variant d'intérêt par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le JN.1 semble doté de caractéristiques distinctes des autres variants et aurait acquis une capacité d'échapper à l'immunité préexistante due à des infections antérieures à Omicron ou à la vaccination, tout en étant plus contagieux.

Concernant les symptômes du JN.1, ils sont, selon l'OMS, similaires à ceux des autres variants, mais aucune indication ne suggère qu'il est plus virulent. Bien que la circulation accrue du virus puisse entraîner plus de cas, la gravité de la maladie ne semble pas, pour le moment, augmenter de manière significative.

Quant à la vaccination, elle reste efficace contre les formes graves et les décès liés au JN.1, malgré un certain échappement immunitaire selon des médecins américains.

La grippe revient en force

Cet hiver, la grippe saisonnière fait des ravages en Tunisie avec de forts symptômes de courbatures et de maux de tête. De même, sous l'effet des changements climatiques, la propagation du virus de la grippe saisonnière en Tunisie a été prématurée et a surgi vers la fin du mois d'octobre, provoquant de nombreux cas de contamination.

Pourtant, la Tunisie a programmé l'importation de près de 300.000 doses de vaccin contre la grippe. A cet effet, les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques ont été appelées à bénéficier des avantages de ce vaccin, afin de préserver leur santé et éviter toute complication en cas d'infection par ce virus.

En effet, le vaccin reste le moyen le plus sûr de se protéger contre cette maladie, notamment chez les catégories vulnérables, soit les personnes âgées, les enfants, les malades chroniques et les femmes enceintes.