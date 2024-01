Madagascar: Révision de la liste électorale - L'inscription des nouveaux électeurs se poursuit

La révision annuelle de la liste électorale suit son cours avec un rythme soutenu. Néanmoins, la Ceni annonce une nette augmentation du nombre des électeurs.

Lentement mais sûrement. Malgré que les nouveaux électeurs ne se précipitent pas pour venir s'inscrire à la révision annuelle de la liste électorale (RALE) auprès des fokontany, leur nombre augmente peu à peu depuis le début de la révision le 1er décembre dernier, avec la Commission électorale qui annonce soixante-dix mille nouveaux électeurs déjà inscrits dans la RALE pour le compte de la ville d'Antananarivo.

Les jeunes qui viennent d'avoir leur carte d'identité nationale et ceux qui n'ont pas eu de carte électorale pendant la présidentielle de novembre sont les plus nombreux parmi les nouveaux électeurs, selon Nambinintsoa Guy Fanantenana, chef du fokontany Ambohimanandray, dans le sixième arrondissement, hier. D'après lui, les électeurs ne se bousculent pas, «il y a même des jours où aucun nouvel électeur ne vient à nos bureaux», soutient-il. Néanmoins, un registre a déjà été envoyé à la Commission électorale de district (CED) pour être transcrit et envoyé à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Concernant les statistiques venant de la Ceni au sujet de la RALE, Tianahanantsoa Ratsimandresy, directrice de la communication de l'organe de préparation des élections, déclare que les statistiques en provenance des CED sont actuellement en cours de transcription au niveau de la direction des opérations électorales et référendum (DER). Les responsables de cette direction n'ont pas encore été disposés à donner plus d'information par rapport à ces statistiques. « On n'est pas en mesure de donner les statistiques provisoires de la RALE en ce moment car on attend encore la validation de la DER qui s'occupe des statistiques», explique la directrice de la communication.

Peaufinage

En réunion depuis plusieurs jours, la Commission électorale est en train de peaufiner les détails des prochaines échéances électorales. Le débat sur la liste électorale à utiliser fait partie de l'ordre du jour des réunions, Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la Ceni, déclare que, de préférence, la liste électorale issue de la RALE sera utilisée pour les échéances électorales à venir. Mais pour cela, il faut que ces élections ne se tiennent pas avant le 15 mai prochain vu que c'est la date de clôture de la RALE et de l'arrêtage définitif de la liste électorale.

À noter que cette liste sera arrêtée provisoirement le 15 février prochain. Si une élection intervient avant l'arrêtage définitif, ce sera la liste issue de la refonte totale de la liste électorale arrêtée le 20 juillet dernier qui sera utilisée. Avec le Premier ministre qui demande l'avis de la Haute Cour Constitutionnelle concernant une prolongation du mandat des élus au sein des communes, il y a de cela quelques jours, et dans l'éventualité que la HCC répond par l'affirmatif, il est probable que les élections communales attendent le moment opportun vis-à-vis de la conjoncture. Ce qui rend possible l'utilisation de la liste issue de la révision annuelle.

Concernant les législatives, les élections ne sont pas encore une urgence avec le mandat des parlementaires qui ne se termine qu'au second semestre de cette année.