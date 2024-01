Afrique: Qualification des Léopards pour les 8e de finale - Sébastien Desabre « très fier de la performance de l'équipe »

Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, affirme être fier de la performance de son équipe, qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 mercredi 24 janvier. Réagissant à la fin de la rencontre, il a loué l'esprit d'équipe qui caractérise son groupe.

« Je suis très heureux pour mes joueurs et pour le peuple de la RD Congo. Cette compétition a débuté pour nous il y a un an à travers les qualifications. Je suis très fier de la performance de l'équipe. Quand il y a une telle unité dans l'équipe, vous obtenez le résultat et les supporters et les gens à la maison en profiteront », s'est réjoui Sébastien Desabre.

Il revient également sur le système de jeu mis en place face à la Tanzanie :

« Nous avons dû ajuster légèrement notre style de jeu car c'était un match très décisif. Nous avons fait de notre mieux et ce fut un match très éprouvant physiquement, mais nous nous sommes concentrés sur ce qui était important, à savoir la qualification. Nous avons eu beaucoup de contrôle et avons privé de ballon notre adversaire. C'était une approche différente des matches précédents et je suis vraiment content de ce que j'ai vu ».

Les Léopards de la RDC, qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, affronteront le dimanche 28 janvier les Pharaons d'Egypte.