Ethiopie: La criminalité transfrontalière devient un grave problème - La police éthiopienne

<em>Addis Ababa — L'effet déstabilisant de la criminalité transfrontalière est en train de devenir un problème grave qui constitue une menace pour la paix et la sécurité de chaque pays dans le monde, a déclaré le commissaire général adjoint de la police fédérale, Zelalem Mengistie.

Lors de l'ouverture du dialogue et de la table ronde sur les poursuites et l'application de la loi à Abeba aujourd'hui, le commissaire général adjoint a déclaré que les effets déstabilisants de la criminalité transfrontalière, en tant que phénomène mondial, se transforment en un problème grave qui constitue une menace pour la paix et la sécurité de chaque pays.

"Nous vivons à une époque où les progrès de la technologie et de la communication ont réduit les distances entre les États et ouvert de nouvelles possibilités d'interactions économiques, politiques et sociales", a-t-il fait remarquer.

Ce processus de mondialisation a également créé des opportunités sans précédent pour des transactions illégitimes telles que la traite des êtres humains et le trafic de migrants par des organisations criminelles.

De ce fait, les gens souffrent à cause des trafiquants et des passeurs qui gagnent d'énormes sommes d'argent par l'exploitation sans se soucier de la sécurité de ceux qu'ils déplacent, a souligné le commissaire général adjoint.

%

Non seulement de nombreux migrants ont été victimes d'extorsion, de torture, de détention contre rançon, de violence et d'exploitation sexuelles, de travail forcé et de servitude domestique, mais ils meurent également tous les jours.

Pour lutter contre les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le Centre opérationnel régional de soutien au processus de Khartoum et l'Initiative pour la Corne de l'Afrique (ROCK) de l'Union africaine (UA), ainsi que le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, ont joué un rôle central en finançant le projet attribué à cette question particulière, a-t-on appris.

Selon le commissaire général adjoint, l'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les activités criminelles liées à la traite des êtres humains et au trafic de migrants.

Le directeur technique de ROCK, Heve Jamet, a déclaré que l'objectif principal de la table ronde était de réunir des représentants de la justice, du ministère public et de la police afin d'échanger des idées sur la manière de mettre en oeuvre la coopération et la transmission harmonieuse d'informations entre toutes les forces.

ROCK est un projet financé par l'Union européenne qui se concentre sur la traite des êtres humains et le trafic d'êtres humains.

"Je tiens à souligner que l'Éthiopie est un partenaire très important pour nous. C'est l'un des principaux partenaires de ce projet", a indiqué le directeur technique.

L'objectif de ROCK est de lutter contre les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et le trafic de migrants et d'atténuer les dangers et les conséquences souvent fatales auxquels les migrants sont confrontés entre les mains des passeurs.