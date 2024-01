Ile Maurice: Des vols annulés vers et au départ de Rodrigues

Air Mauritius (MK) a décidé d'annuler plusieurs vols mardi en prévision d'une alerte III, contrairement à d'autres compagnies aériennes comme Emirates, qui ont adopté une approche plus stratégique en attendant la classe III effective pour communiquer.

Comme il n'y a jamais eu cette alerte, les vols auraient pu être maintenus. Cette décision a entraîné la reprogrammation de neuf vols et à hier, plusieurs vols MK ont été reportés et retardés, avec des répercussions sur ses opérations. Les passagers de MK ont une fois de plus souffert des changements d'horaires de vol. Pourtant, le Chief Executive Officer (CEO) d'Airport Holdings Ltd, Ken Arian, était présent à la réunion du National Emergency Operations Command (NEOC) mardi, démontrant ainsi son implication dans la gestion de la situation.

Par ailleurs, les vols sur Rodrigues n'ont pas encore été reprogrammés en raison de vents de travers forts à l'aéroport de Plaine-Corail et le seront une fois que les conditions météorologiques le permettront. Les services de MK font aussi mauvaise publicité sur la scène internationale. Gérémy Crédeville, l'humoriste et chroniqueur français, dans l'émission Bande Originale sur France Inter, évoque le mal des transports aériens. MK n'échappe pas aux critiques. «Air Mauritius, c'est une compagnie aérienne qui oeuvre pour l'écologie car elle fait tout pour qu'on ne prenne pas l'avion», dit-il dans son live du 23 janvier.

%

Réactions anticipées et organismes perturbés

De nombreux organismes ont été induits en erreur mardi par l'annonce imminente d'une alerte III, provoquant des réactions anticipées et des perturbations de leurs activités. Cette alerte prévue pour 4 heures du matin hier, a conduit plusieurs entités à prendre des mesures préventives. Dans un communiqué mardi soir, Metro Express informait le public de la suspension de ses activités mais elle a dû revoir son planning. Idem au ministère de la Santé qui avait anticipé en prenant des dispositions pour les dialyses et la distribution de méthadone. Il a aussi dû réajuster ses plans, entraînant des perturbations dans son fonctionnement. Cela souligne l'importance de la fiabilité des informations météo, surtout lorsqu'elles influent sur des décisions cruciales pour la sécurité et les opérations publiques.