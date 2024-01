Ethiopie: Le pays se prépare à accueillir avec succès le 37e sommet de l'UA

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie effectue les préparatifs nécessaires pour accueillir chaleureusement et avec succès la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), qui se tiendra le mois prochain à Addis-Abeba.

Le porte-parole des affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a informé les médias locaux et internationaux basés dans la capitale du prochain sommet de l'UA et de la semaine et de l'exposition de la diplomatie en cours.

L'ambassadeur Meles a déclaré qu'un comité national a été formé et que des efforts sont en cours pour faire du 37e sommet de l'Union africaine, qui se tiendra du 25 au 26 février 2024, un succès et offrir une hospitalité chaleureuse aux frères et soeurs africains ainsi qu'aux autres invités.

La réunion devrait rassembler des dirigeants de divers pays africains, des responsables d'États non membres et des dirigeants d'organisations internationales, entre autres, a-t-on appris.

En 2024, l'Union africaine devrait accorder une attention particulière à l'éducation et à la formation, le thème de l'année étant axé sur l'éducation d'une Afrique adaptée au XXIe siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique.

Le sommet se penchera également sur la manière dont le continent peut maintenir son élan en abordant les questions de paix et de sécurité, d'intégration régionale et de développement.

D'autre part, l'ambassadeur Meles a déclaré que la semaine de la diplomatie et l'exposition en cours au Musée des sciences ont attiré des milliers de visiteurs, dont environ 700 diplomates basés à Addis-Abeba. Jusqu'à présent, 126 institutions ont visité l'exposition.

Selon lui, les diplomates qui ont visité l'exposition ont obtenu suffisamment d'informations sur les activités diplomatiques de leurs pays respectifs avec l'Éthiopie.

Les membres de la diaspora éthiopienne de deuxième génération, qui sont venus en Éthiopie à la suite de l'appel lancé par le Premier ministre Abiy Amhed, ont également eu l'occasion de visiter l'exposition. Au cours de leur visite, les membres de la diaspora ont exprimé leur soutien à leur pays.

L'ambassadeur a également évoqué les deux livres publiés par le ministère et leur importance pour la préservation de la mémoire de l'institution et de l'histoire diplomatique générale du pays.

Il a également parlé de la réunion en cours entre les ambassadeurs et les chefs de mission des ambassades éthiopiennes, au cours de laquelle des discussions approfondies sur les moyens de protéger davantage les intérêts nationaux du pays sont en cours.

En plus d'inciter les Éthiopiens à en découvrir davantage sur l'histoire diplomatique de leur pays en mettant en lumière les 116 ans d'histoire diplomatique et les réalisations diplomatiques contemporaines, l'exposition diplomatique dépeint l'histoire diplomatique de l'Éthiopie et ses réalisations diplomatiques actuelles dans les sphères bilatérales et multilatérales.

L'ambassadeur a souligné qu'il était essentiel de diversifier la diplomatie éthiopienne et de renforcer la coopération avec différents pays sur la base des principes d'égalité, de respect et de partenariat.

Répondant à la question des journalistes sur le récent protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland, l'ambassadeur Meles a déclaré que l'Éthiopie poursuivra son travail de développement en s'appuyant sur le principe du donnant-donnant et du bénéfice mutuel avec les pays voisins grâce à une diplomatie forte.

M. Meles a également souligné que l'Éthiopie est toujours prête à discuter et à négocier avec tous les pays et autres acteurs dans le but de réaliser son aspiration à une vision et à un développement communs.

Il a expliqué que les déclarations négatives émises par l'une ou l'autre partie pour envenimer la situation avec des suppositions erronées ne profiteront à personne et n'apporteront aucun changement.

L'ambassadeur a déclaré que certains pays travaillent entièrement à la déstabilisation de l'Éthiopie et les a exhortés à s'abstenir de leurs activités destructrices.