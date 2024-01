Afrique: CAN 2024 - La Côte d'Ivoire remercie son sauveur marocain après sa qualification miraculeuse

La Côte d'Ivoire, pays hôte, avait promis d'organiser « la CAN du siècle », mais elle n'avait sûrement pas envisagé d'être éliminée dès la phase de poules. Les Éléphants ont vécu mercredi 24 janvier une journée folle. En fin de matinée, l'entraîneur français Jean-Louis Gasset démissionnait avant même les résultats décisifs des matchs de la journée; puis, en toute fin de soirée, la Côte d'Ivoire se qualifiait in extremis grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie.

La victoire marocaine qui a été célébrée par tout un pays. Dès le coup sifflet final, ça a été l'explosion de joie à Abidjan. Des milliers de jeunes se sont mis à courir vers les rues du quartier de Marcory où résident de nombreux marocains pour communier avec les sauveurs du soir, rapporte notre correspondant sur place, François Hume-Ferkatadji.

« Tous les Ivoiriens sont vraiment heureux ! Le Maroc est un dieu pour nous. Le Maroc est la Côte d'Ivoire sont vraiment comme des frères et des amis », lance un supporter ivoirien.

« Le Maroc vient de nous sortir de cette humiliation »

« C'est la meilleure CAN au monde, la Côte d'Ivoire a été touchée, elle n'était pas en forme pendant le début de cette compétition, nous avons été humiliés ! Mais là, le Maroc vient de nous sortir de cette humiliation. On espère que les Éléphants vont se donner à fond pour la deuxième partie de cette compétition. Vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire », se réjouit un autre.

Vrombissement de moteur, fumigènes, et coups de rein par milliers sur « coups du marteau », le tube de la CAN, cette qualification par procuration à un goût de victoire.

Hicham Mezoub, supporter marocain reçoit des câlins à n'en plus finir. « Nous sommes ensemble. On est très fiers de permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier après sa défaite face à la Guinée équatoriale », affirme-t-il.

Joie immense à San Pedro

Au coup de sifflet final, la clameur du stade Laurent Pokou a en tout cas dû se faire entendre plusieurs kilomètres à la ronde. Cette victoire du Maroc, qui permet aux Ivoiriens de continuer la compétition, restera un souvenir indélébile du côté de San Pedro, rapporte notre envoyé spécial à San Pedro, Farid Achache. Le pays revient de loin et les fans ivoiriens ont passer leur à sauter au cou des supporters marocains dans les travées du stade. « Ce sont nos frères, on les adore », criait un jeune homme dégoulinant de sueur après cette folle soirée.

Plusieurs heures après la rencontre, il était encore difficile de circuler dans les artères principales du premier port de cacao au monde. Des gamins voulaient monter à l'arrière des pick-up et des jeunes hommes hurlaient leur joie à trois ou quatre sur la même moto. On apercevait même quelques feux d'artifice çà et là. Une foule compacte avait même eu l'intention d'aller saluer les joueurs marocains dans leur QG en bord de mer et la police avait dû s'empresser d'installer des barrages filtrants pour ne pas que la situation dégénère. Jusque tard dans la nuit, on a fêté cette qualification dans les petits bars de la ville. San Pedro ressemblait presque à une ville qui fêtait le titre, tellement la joie était immense.

Se relever en vue des huitièmes

Mais après l'allégresse, il va désormais falloir penser à la suite pour les Éléphants qui vont devoir se relever mentalement de la claque reçue face à la Guinée équatoriale.

Après la démission du sélectionneur Jean-Louis Gasset, la sélection ivoirienne et son nouvel entraîneur Emerse Faé joueront leur huitième de finale ce lundi 29 janvier à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, contre les champions d'Afrique en titre, le Sénégal d'Aliou Cissé, seule équipe à avoir réalisé un parcours sans faute avec trois victoires en trois matchs. Les jours de match des Éléphants, les élèves ivoiriens sont dispensés de cours, une raison de plus pour eux de célébrer la victoire du Maroc !