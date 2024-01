Congo-Kinshasa: Musique urbaine - Le single « Ka Bongo » disponible sur les plateformes

Le single « Ka Bongo », chanté en lingala et en français par le duo des artistes rappeurs congolais, Kosar et Flattboy, en collaboration avec Père Noël et Nix-ozay, est très engagé autant par les textes que par l'instrumental.

Le single est déjà disponible sur les plateformes You Tube et streaming depuis le 19 janvier dernier, jour de sa sortie. Ce morceau évoque les maux vécus par les jeunes africains en général et congolais en particulier. Il relate également les réalités de chaque pays, quartier, ville, notamment l'immigration, le chômage des jeunes diplômés, etc.

Le duo entre Kosar et Flattboy, artistes indépendants depuis trois ans, ne cesse de prendre une grande place sur la scène musicale congolaise. Ils ont commecé par leur hit « Godo Godo» en 2021, une chanson du célèbre artiste ivoirien Fior2bior, qui leur a permis de faire le tour de la toile africaine.

Après ce succès, il sort en 2023 « Drill », un morceau au style musical urbain très répandu dans les pays occidentaux. Quelques mois après, il lance le morceau intitulé « Moufinguiling», rappelant leur enfance. Ce single connaît un grand succès sur la plateforme You Tube, atteignant des millions de vues.

C'est avec les moyens du bord que le single « Ka Bongo » a vu le jour, explique le manager Christdelpech. « Nous n'avons pas un label, c'est nous mêmes qui faisons la production, nous finançons nos clips, nous faisons la création artistique. Nous n'avons pas de producteur. Chaque artiste a mis sa touche sur cette chanson, rien n'appartient à quelqu'un, ce morceau est pour nous tous. A travers ce morceau, nous passons un message et nous nous faisons entendre. Nous ne visons personne », t-il a indiqué. Ce single, a-t-on révélé, cartonne très bien sur les réseaux sociaux.