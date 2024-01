Congo-Brazzaville: Fondation JED - Les meilleurs élèves de l'année 2023 seront primés le 27 janvier

La Fondation Jeunesse, éducation et développement (JED) récompensera, le 27 janvier, à Brazzaville les trente meilleurs élèves du Congo ayant battu le record des moyennes scolaires au titre de l'année scolaire 2022-2023, a annoncé sa présidente, Ester Ahissou Gayama, le 24 janvier lors d'une conférence de presse.

Pour cette 17e édition du trophée «1er des meilleurs élèves » dédiée au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la Fondation JED a retenu trente écoliers jugés les plus performants du Congo en termes de moyennes scolaires. Tous issus des écoles publiques des enseignements général et technique, des écoles spéciales et des écoles privées conventionnées à travers le pays. Ces meilleurs élèves sont classés selon les catégories et niveaux d'études.

La première catégorie concerne les élèves ayant présenté les examens d'Etat, notamment le certificat d'études primaires et élémentaires, le brevet d'études du premier cycle (BEPC), le brevet d'études techniques et les baccalauréats général et technique.

Dans ce lot, a confié la présidente de la Fondation JED, un élève en classe de 4e, au lycée d'excellence de Mbounda, nommé Dan Lylian Miantama, est plébiscité le meilleur du Congo, pour avoir obtenu 18,69 de moyenne au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Il est secondé par Rebecca Queen-Stone Epongo Ngoua, qui a fait 18,19 au BEPC, de Beni Gerold Mboussou en classe de 5e ayant obtenu 17,47 de moyenne et de Cérasie Christie Providence Atsoué en classe de 4e qui lui, a fait 17,40 de moyenne.

Tous ces lauréats recevront leurs trophées le samedi soir à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères où sera organisée la cérémonie solennelle de remise des prix présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, et des ministres chargés de l'éducation. Répondant aux préoccupations des journalistes, Ester Ahissou Gayama s'est dite honorée du fait que l'année 2024 soit dédiée à la jeunesse par le chef de l'Etat.

Rappelons que la Fondation JED existe depuis 2007. En 17 ans d'activités, elle a déjà soutenu de nombreux élèves méritants, dont certains occupent aujourd'hui des postes importants au sein de l'administration publique et privée.