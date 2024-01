Ethiopie: Le pays devrait intensifier ses efforts en vue d'obtenir un accès à la mer et la propriété de ports - Universitaires

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie doit intensifier ses efforts pour trouver des alternatives viables à l'expansion du développement portuaire dans les pays voisins, ont déclaré des chercheurs en droit, en sciences politiques et en relations internationales qui enseignent actuellement à l'université de Dire Dawa.

Les universitaires ont souligné que la recherche par l'Éthiopie d'un accès à la mer et d'une propriété portuaire ne devrait pas se limiter à un seul pays.

Les universitaires ont insisté sur le fait qu'aucune nation ne devrait être exclue des efforts de l'Éthiopie en matière d'accès à la mer et de propriété portuaire.

Il convient de rappeler que l'Éthiopie et le Somaliland ont signé un protocole d'accord historique à Addis-Abeba afin de développer les alternatives permettant à l'Éthiopie d'exploiter les facilités offertes par la route maritime et le développement portuaire dans la région.

Différents secteurs de la société éthiopienne, y compris des universitaires, des représentants de partis politiques, des anciens de renom et divers acteurs de la société, ont continué à exprimer leur soutien à l'accord, qui est basé sur le principe du donnant-donnant et de la promotion de l'intégration régionale.

Les représentants des différents secteurs de la société ont fait remarquer qu'en plus de fournir une opportunité d'accès alternatif à la mer et de développement portuaire, l'accord permettrait aux pays de la région d'accroître leur intégration politique, sécuritaire et économique.

Les universitaires de l'université de Dire Dawa qui ont parlé à l'ENA ont fait remarquer que la question de l'accès à la mer et de la propriété, du développement et de l'utilisation des ports n'est pas une question qui se limiterait à un seul pays, mais qui devrait être exercée et promue parmi les autres pays de la région sur la base du principe du donnant-donnant et du développement mutuel.

Mekdes Kassahune, instructeur au département des sciences politiques et des relations internationales de l'université de Dire Dawa, a déclaré que l'Éthiopie devrait travailler sur des accords similaires avec d'autres pays, en se basant sur l'expérience que le pays a acquise en concluant un accord avec le Somaliland.

La sécurisation de l'accès à la mer contribuera à accélérer les efforts de développement global du pays et permettra d'obtenir et de renforcer de meilleurs résultats pour l'amélioration des besoins fondamentaux des citoyens et l'accélération de l'intégration régionale, a-t-elle ajouté.

Nani Debele, maître de conférences en sciences politiques et relations internationales, a noté que l'Afrique de l'Est est désormais devenue une zone de soutien et de contestation à l'échelle mondiale sur la question du développement portuaire dans la région.

Elle a fait remarquer que la quête de l'Éthiopie pour l'accès à la mer et la propriété des ports ne devrait pas se limiter à un seul pays.

Elle a également souligné qu'en plus d'offrir d'autres choix pour répondre au désir de l'Éthiopie d'accéder à la mer et de développer le port, l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland contribuera à promouvoir les relations diplomatiques et l'intégration économique dans toute la région.

Alemseged Dejene, professeur de droit dans la même université, a déclaré que l'Éthiopie avait perdu son accès à la mer en raison des ramifications politiques qui se sont produites dans le pays au cours des dernières décennies.

Il a ajouté que les accords similaires qui pourraient être conclus doivent corriger une fois pour toutes les erreurs qui ont été commises dans ce domaine.

Il a ajouté que les ports sont les principaux débouchés vers la mer pour un pays et que le droit international reconnaît le droit de l'Éthiopie à avoir accès à la mer et à développer ses ports.

Il a ajouté que des accords similaires avec des pays de la région favoriseront le développement et la croissance économiques mutuels de ces pays et constitueront la première étape de la promotion de la coopération économique régionale.

Il convient de rappeler que l'ENA a assuré la couverture médiatique d'une table ronde organisée par des universitaires et d'autres parties prenantes de l'université sur le thème "Les ports maritimes et leurs avantages comparatifs pour le développement d'une nation".