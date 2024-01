Gabon: Le Président de la Transition prend part à l'Audience Solennelle de rentrée de la Cour Constitutionnelle de la Transition

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema , Président de République, Chef de l'Etat a pris part ce jour au Palais de la constitution à l'Audience solennelle de rentrée de la Cour Constitutionnelle en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Cette cérémonie consacrée par la loi organique N°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle a vu la présence des juges constitutionnels, des parlementaires, des confessions religieuses, des membres du gouvernement, du Corps diplomatique et des représentants des organisations internationales.

Réitérant ses voeux de nouvel an aux différents hôtes, le Président de la Cour Constitutionnelle, monsieur Dieudonné Aba'a Owono a, dans son mot de circonstance , fait au Président de la Transition un bilan d'étape de l'institution qu'il dirige depuis plus de 4 mois, sur les activités juridictionnelles et le fonctionnement institutionnel de ladite juridiction.

Ainsi, elles ont été ponctuées par une trentaine de décisions rendues par la Cour Constitutionnelle, relatives aux requêtes émanant des citoyens et des partis politiques.

Sur le plan institutionnel international, la Cour Constitutionnelle de la Transition a retrouvé sa place parmi ses pairs et confirmé la tenue des engagements internationaux du Gabon dans ce domaine.

Revenant sur les missions premières de Cour Constitutionnelle qui consistent à raffermir la démocratie et consolider l'État de droit , le Président de ladite institution a exhorté toutes les composantes de la société qui prendront part aux prochaines assises nationales, à faire preuve d'ingéniosité et faire des propositions en vue de mettre en place un système politique équilibré qui tiendra compte du contexte et de l'histoire qui sont les nôtres.

Des orientations qui aideront grandement à dessiner les contours de la Nouvelle République porteuse d'efficacité.