Afrique: Le footballeur Kalidou Koulibaly s'engage pour la défense des plus vulnérables dans les conflits armés

communiqué de presse

Abidjan/Geneva (ICRC). A l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly se joint au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour sensibiliser les porteurs d'armes et le grand public au droit international humanitaire à travers un court film.

Le film intitulé « Défenseurs » s'adresse avant tout aux jeunes porteurs d'armes et sensibilise aux règles de base qui encadrent la guerre : interdiction de prendre des civils pour cible, impératif de limiter autant que possible les effets des opérations militaires sur les femmes, les enfants et obligation d'épargner les combattants ennemis qui se rendent.

« Aujourd'hui, on sait que le football est un vecteur qui permet de parler haut et fort sur des sujets très importants. La sécurité des enfants, des jeunes femmes et des citoyens est plus importante que toute autre chose», explique Kalidou Koulibaly, joueur professionnel de football, capitaine de la sélection du Sénégal, faisant référence aux conflits armés en Afrique.

Selon le CICR, il existe aujourd'hui plus d'une centaine de conflits armés dans le monde, impliquant plus de 60 États différents et 100 groupes armés non étatiques. Plusieurs États connaissent de multiples conflits sur leur territoire et certaines parties sont impliquées dans plusieurs conflits armés.

Le nombre de conflits armés en Afrique est en constante augmentation. Par exemple, depuis le début des années 2000, le nombre de conflits armés a doublé, passant d'une vingtaine à plus de 40. Le CICR estime par ailleurs qu'environ 83 millions de personnes vivent dans des zones entièrement ou partiellement contrôlées par des groupes armés sur le continent africain.

« Notre dialogue avec les autorités et les porteurs d'armes vise essentiellement à prévenir les problèmes humanitaires, à faciliter notre accès à toutes les victimes de la guerre ou d'autres situations de violence pour les assister et les protéger. Nous sensibilisons aux règles qui protègent les civils dans les conflits pour que des vies puissent être sauvées. Utiliser le jargon du football, qui a ses propres règles, est une façon de toucher plus largement tous ceux qui sont passionnés par ce sport », déclare Patrick Youssef, directeur régional pour l'Afrique au CICR.

Ce film ouvre l'année du 75ème anniversaire des Conventions de Genève et fait écho à la nouvelle stratégie institutionnelle du CICR qui place la protection et le droit international humanitaire au centre de son action.

« Je suis fier de pouvoir générer de belles histoires sur ce message et de continuer à promouvoir la paix dans le monde et sur le continent africain. Je pense que le fait de respecter les règles de la guerre, le fait d'humaniser les conflits permet de garantir plus de sécurité à la population. J'espère que c'est le chemin qu'on va prendre dans le futur », conclut Kalidou Koulibaly.