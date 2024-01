Afrique: Le footballeur Kalidou Koulibaly fait équipe avec le CICR pour défendre le droit humanitaire en Afrique

communiqué de presse

L'international sénégalais apparait dans « Défenseurs », la dernière production audiovisuelle du CICR, et tacle les comportements contraires aux lois de la guerre.

Le film commence dans une tente de fortune : un poster de Kalidou Koulibaly, des coups de klaxon, des hommes en armes se précipitent pour sortir. A l'extérieur, le joueur en personne, en tenue de football rouge, se plante devant la caméra, avant de lâcher : « Sois fair play ! Evite de faire des fautes ! » Il disparaît aussitôt. A qui s'adressait-il ? Pas le temps de se demander si c'était un rêve ou la réalité. Les jeunes hommes armés sautent à l'arrière d'un pick-up.

« Tirer n'est pas marquer ! »

Ces deux premières scènes donnent le ton. On comprend vite que la perspective est celle d'un jeune combattant, quelque part en Afrique. Puis c'est le chaos : des tirs, des explosions, de la fumée... Il faut éliminer l'ennemi, mais des civils courent dans tous les sens, juste devant eux. Tirer quand même ? Le fusil d'un adversaire s'enraye, il le met à terre et lève les bras en l'air. Kalidou Koulibaly intervient de nouveau. « Attention ! Tirer n'est pas marquer ! », dit-il fermement au jeune combattant. Entre ce dernier et le combattant qui dépose son arme, une jeune femme vient d'apparaître, paniquée, prise dans la ligne de mire. Le fusil se baisse, le message est passé : les combattants qui se rendent et les civils doivent être épargnés.

LE FILM DEFENSEURS AVEC KALIDOU KOULIBALY

Le titre « Défenseurs » met en évidence le principal message de sensibilisation du film. Kalidou Koulibaly, lui-même défenseur sur le terrain de football, conclut à la fin : « Soyons tous les défenseurs des plus vulnérables dans les conflits ». Il se réfère au droit international humanitaire (DIH) sans le nommer expressément.

Qui sont les vrais champions ?

Le film s'adresse à un public essentiellement jeune, passionné de football, et plus particulièrement à ceux qui portent des armes en Afrique. Pour mieux les rejoindre, l'idée centrale est de faire passer les messages de retenue dans les conflits armés à travers des expressions propres au foot. Plus tard dans le film, Kalidou Koulibaly s'adresse encore au jeune « héros », qui comprend de mieux en mieux le message, et agit en conséquence : « C'est dans les moments décisifs qu'on reconnaît les champions ! », lui dit-il pour qu'il empêche un compagnon d'armes d'agresser une jeune femme et ses petits frères. Et pour avoir respecté les règles, une fois le combat terminé, il le félicite ainsi : « Bien joué ! Pas de faute, pas de carton ! »