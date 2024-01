Afrique: CAN 2023 / Themba Zwane (Afrique du Sud) - « Nous avons une bonne équipe pour avancer »

Le meneur de jeu sud-africain, Themba Zwane, a remporté mercredi soir son deuxième prix d'Homme du match après une nouvelle performance exceptionnelle lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Zwane a joué un rôle moteur dans l'attaque sud-africaine, malgré un nul 0-0 qui a suffi à leur permettre de se qualifier pour le prochain tour de la compétition aux dépens de la Tunisie qui termine dernière du groupe.

S'exprimant après le match, Zwane a déclaré que même si le match était physique, ils devaient rester calmes afin d'éviter les fautes et les avertissements inutiles.

« Nous savions en tant qu'équipe que cela allait être difficile car ils utilisent beaucoup de physique et en même temps, nous voulions éviter les avertissements et les fautes nécessaires. Ce fut un match difficile, mais il faut remercier mes coéquipiers d'avoir continué à se battre et d'avoir veillé à ce que nous gardions notre calme et évitions des erreurs coûteuses », a déclaré Zwane ravi.

Commentant la performance de l'équipe, Zwane a déclaré qu'il était important pour l'équipe de continuer même si cela était physiquement éprouvant.

« Celui-ci était difficile. Nous nous sommes bien coordonnés, même s'ils nous fermaient les places. Nous avons essayé d'être calmes et pénétrés pour créer plus d'occasions. Ils étaient fatigués et nous aussi, donc c'était important de rester calme et de garder le ballon. Nous avons une bonne équipe pour avancer dans les matches et se battre. Nous allons nous dépasser » a conclu Zwane.

Deuxième du Groupe E, l'Afrique du Sud affrontera le Maroc, mardi 30 janvier à 20H GMT.

Crédit photo : CAF