Angola: La ministre de l'Environnement condamne l'exploration du charbon à Serra da Leba

Bibala — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a condamné jeudi l'exploration du charbon sur la chaîne de montagne de Serra da Leba, municipalité de Bibala, une action qui doit être combattue, car elle provoque le changement climatique.

Cette pratique, comme l'a déploré la responsable, a également provoqué des glissements de terrain et des éboulements, endommageant l'asphalte et interrompant la circulation entre les provinces de Huila et de Namibe.

La dirigeante qui a souligné les points critiques de la route, a expliqué que les arbres dans les montagnes, en plus d'absorber le dioxyde de carbone et de libérer de l'oxygène, rendent le sol plus compact et, lorsqu'ils sont enlevés, ils mettent en danger la circulation dans les montagnes, favorisant l'émergence de ravins.

Elle a ajouté que l'exploration du charbon dégrade les sols et augmente les émissions de gaz à effet de serre, et a défendu la nécessité de mettre un terme à cette situation le plus rapidement possible.

« Le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts, développera un programme de sensibilisation destiné aux familles qui se consacrent à la fabrication de charbon de bois, afin de se consacrer à l'agriculture, avec le soutien de l'Institut d'agriculture agraire. Développement (IDA)", a-t-elle souligné.