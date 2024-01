Sénégal: Ziarra annuelle de la famille omarienne – Les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels au coeur de cette édition

"Les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels: Quelle dynamique interactive pour le mieux-être et le développement durable de la nation? » C'est le thème développé à l'occasion de la grande conférence annuelle de la famille Omarienne, organisée par l'Association AHBAB Cheikh Oumar Foutiyou Tall et la Ligue Islamique des Oulémas du Sénégal.

Cet événement religieux, présidé par Thierno Mackiyou Mountaga Tall s'est tenu ce jeudi 25 janvier à Dakar. En effet, il est organisé en prélude de la 44ème édition de la Ziarra annuelle qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2024 dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall.

Après lecture de la situation qui prévaut le coût du développement de notre pays, M. Mamadou Dia, vice président de l'association Ahbab s'est exprimé sur la thématique proposée et relative à la dynamique interactive entre les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels à investir pour l'instauration d'un développement durable de la nation et ceci dans la diversité culturelle et cultuelle avec une symbiose qui consolide la cohésion sociale, la prospérité, mais surtout l'unité et la paix.

Selon lui, cette édition est témoin d'un monde, en particulier notre société, qui connaît des perturbations de tout genre notamment les crises de valeur, les déviances sociétales, le non-respect des lois et changement de paradigme dans la gestion locale.

Par conséquent, il est nécessaire d'interférer ces 3 pouvoirs dans la gestion des Communautés, tant au niveau national qu'au niveau international, souligne t-il.

%

A cet effet, il atteste qu'il est impératif de mener le dialogue structurel et efficace afin qu'une dynamique fédérative permette d'installer les conditions d'un développement harmonieux tant à la base qu'au niveau national.

Dans la même perspective, Professeur Abdoul Aziz Kébé modérateur de la conférence invite à la réflexion profonde afin " d'examiner notre responsabilité en tant que représentant de notre seigneur sur terre et surtout d'être de véritables acteurs de notre développement ».

A l'en croire, au regard des institutions qui gouvernent notre quotidien "nous sommes régis en dehors de l'État par nos réalités anthropologiques à la lumière de ce que le Coran nous enseigne dans la sourate Les appartements: "Nous avons été créés à partir de l'homme et d'une femme et nous avons établi un peuple et une nation afin que vous vous reconnaissiez les uns et les autres. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux".

Le Professeur Kébé estime que cette réalité anthropologique justifie que les institutions coutumières et traditionnelles ne doivent pas être négligées. La dimension éthique et spirituelle étant dans l'animation de nos œuvres, en la conscience du bien, la conscience de Dieu, dès lors, il importe de faire conjuguer ses institutions dans une coopération juste et équilibrée, dans une interdépendance qui exclut l'arrogance des uns sur le mépris des autres.

Le Professeur Abdou Malal Diop pour sa part a porté l'accent sur le thème central de la conférence. Selon lui, les relations entre les pouvoirs temporaires, religieux et traditionnels ont toujours été une préoccupation majeure des sociétés.

Ainsi, Ils embrassent chacun un domaine vital des individus de par leur interdépendance qui fait qu'une société qui veut vivre en paix et atteindre un développement durable doit nécessairement trouver un équilibre entre eux.

Et d'y rajouter que le développement durable est une conception du développement axé sur un processus qui est imposé aux sociétés humaines et doit répondre à nos besoins du moment sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à nos besoins époques.