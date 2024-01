Maroc: À Oujda, le centre d'épanouissement artistique et littéraire favorise le développement des compétences des élèves

Oujda — La promotion de l'épanouissement des jeunes élèves de la région de l'Oriental s'érige au coeur de la réflexion de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de l'Oriental.

C'est à cet égard qu'intervient le Centre régional de compétences transversales et d'épanouissement artistique et littéraire, dont l'utilité est plus que jamais affirmée.

Inauguré en décembre 2022, par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le centre s'assigne pour objectifs de renforcer l'épanouissement des apprenants et leur intégration dans leur environnement socioculturel, ainsi que de développer leurs compétences en communication.

Il tend aussi à prospecter des talents dans les domaines artistiques, littéraires, scientifiques et techniques, à promouvoir la créativité et développer l'esprit d'innovation et d'initiative chez les apprenants, ainsi qu'à investir dans les capacités des cadres pédagogiques créatifs et innovants.

Cet espace, qui comprend plusieurs pôles pédagogiques (artistiques, langues, science et technologie), des médiathèques, en plus des salles multifonctionnelles et d'autres dépendances administratives, profite à une centaine d'élèves, dont ceux souffrant de différentes formes de handicap, en mettant à leur disposition des contenus pédagogiques diversifiés.

En outre, le centre promeut l'animation culturelle, l'apprentissage des langues vivantes et les activités parascolaires telles que l'informatique, la musique, le chant, l'art oratoire et le design publicitaire, en plus du soutien scolaire dans les matières de la langue française et des mathématiques, sous l'encadrement d'une quinzaine de cadres et de spécialistes.

Cette structure constitue pour les élèves des cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, une occasion unique de profiter, en dehors des heures de cours, des activités et ateliers multiples fournis par le centre et encadrés par des cadres qualifiés, et ce dans la perspective de renforcer les compétences transversales des apprenants et leur épanouissement.

Le chargé de la gestion du centre régional, Rachid Nouri, a fait savoir que les élèves bénéficient durant l'année scolaire 2023-2024 d'ateliers d'enregistrement audio et vidéo, de robotique et d'innovation, outre la langue française et la communication, entre autres.

"Ces ateliers entendent développer les capacités artistiques et créatives des élèves, ainsi que de perfectionner et de découvrir leurs talents, dans le cadre du développement de la vie scolaire et de l'épanouissement de l'apprenant", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

"Environ 420 élèves bénéficient actuellement de ces ateliers à raison de deux séances par semaine", a-t-il expliqué, notant qu'un programme d'action annuel a été élaboré en parallèle avec les activités proposées par les encadrants et réparties dans plusieurs domaines (environnement, santé, culture, social, scientifique...).

De son côté, l'animatrice de l'atelier de langue française du centre, Amal Hmimida, a indiqué que le travail dans cet établissement se concentre sur des ateliers thématiques en choisissant chaque mois un thème précis (citoyenneté, droits de l'homme, comportement civique), de même pour ce mois de janvier, où l'on travaille sur le projet environnemental, notamment le recyclage et la protection de l'environnement.

Elle a souligné, dans une déclaration similaire, l'importance de ces ateliers quant à leur rôle dans l'épanouissement des élèves et l'ouverture sur leur environnement extérieur, ainsi que le perfectionnement de leurs talents et la promotion de leur créativité artistique dans divers domaines, en plus de la maîtrise des langues.

Quant à l'animateur de l'atelier audio et vidéo du même centre, Nour-El Yakine El Sayeh, il a passé en revue les activités proposées par cet atelier notamment en termes d'apprentissage de la photographie et de son histoire, faisant observer que ce centre constitue une opportunité pour les élèves de s'initier aux films pédagogiques, aux documentaires et au montage des reportages journalistiques, entre autres.

La création de ce centre s'inscrit dans le cadre d'un programme visant la création d'un réseau de centres similaires dans toutes les régions du Royaume, et ce en vue de permettre aux élèves de développer leurs compétences notamment dans les domaines scientifiques et artistiques, outre la maîtrise des langues.