Maroc: La 8ème Foire 'Étudier en Espagne', du 12 au 16 février à Casablanca, Rabat, Fès et Tétouan

Rabat — La 8ème Foire "Étudier en Espagne", destinée à faire connaître l'offre des universités espagnoles aux étudiants marocains, aura lieu du 12 au 16 février prochain à Casablanca, Rabat, Fès et Tétouan.

Initié par le Service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation relevant du ministère de la Science, de l'Innovation et des Universités et le Bureau de l'éducation de l'ambassade d'Espagne au Maroc, cet événement se veut une occasion unique de mettre en avant l'offre éducative des universités et des établissements d'enseignement supérieur espagnols et de partager des affinités culturelles et des domaines d'intérêt commun dans la recherche scientifique, indique un communiqué de l'ambassade d'Espagne au Maroc.

Cette 8ème Foire, organisée en collaboration avec l'IE Juan Ramón Jiménez et l'IE Nuestra Señora del Pilar, connaîtra la participation de 24 universités espagnoles dans l'objectif de promouvoir l'internationalisation du système universitaire espagnol pour offrir aux étudiants marocains un large éventail dans leur enseignement supérieur et encourager la mobilité entre l'Espagne et le Maroc, selon la même source.

L'événement vise aussi à permettre à l'étudiant marocain de se préparer à l'Université espagnole pour assumer un rôle actif dans le développement futur des relations économiques et sociales entre l'Espagne et le Maroc. De même, il contribue au développement des relations scientifiques, culturelles et économiques entre les deux pays, ainsi qu'au renforcement de la connaissance mutuelle des institutions, outre la création de liens entre les universités espagnoles et marocaines.

Cette 8ème édition aura lieu le 12 février à l'Institut espagnol Juan Ramón Jiménez à Casablanca, tandis qu'à Rabat, les étudiants seront invités à participer à cet événement le 13 février à la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales en éducation et formation.

La rencontre "Étudier en Espagne" sera ensuite accueillie par la ville de Fès le 14 février avant de faire escale, le 16 février, à l'Institut espagnol Nuestra Señora del Pilar de Tétouan.

Le Maroc est le pays africain avec le plus grand nombre d'étudiants internationaux entrants dans le système universitaire espagnol, rappelle le communiqué, notant qu'un total de 7.456 étudiants marocains étaient inscrits dans les universités espagnoles durant l'année universitaire 2021-2022, selon les données du ministère espagnol de la Science, de l'Innovation et des Universités.

Au volet de la mobilité croissante des étudiants, des enseignants et des chercheurs marocains de l'enseignement supérieur, dans le cadre du programme Erasmus+ de l'Union Européenne, l'Espagne reste le pays européen qui reçoit le plus de candidats provenant du Maroc et le deuxième partenaire en termes de nombre de projets communs.