Congo-Kinshasa: Multipay Congo et Interswitch Limited annoncent un partenariat stratégique en République Démocratique du Congo

*Multipay Congo, l'un des principaux fournisseurs de services de paiements intégrés en République Démocratique du Congo (RDC), et Interswitch Limited, l'une des principales sociétés de paiements intégrés et de commerce numérique opérant dans plus de 14 pays en Afrique, ont uni leurs forces pour améliorer l'écosystème des paiements en RDC.

Ce partenariat, qui est une réponse à l'évolution rapide et à l'expansion des demandes du marché de la RDC, permettra à Multipay Congo de tirer parti de la technologie et de l'expertise d'Interswitch pour offrir des solutions de paiement numérique innovantes et sécurisées au marché congolais, contribuant ainsi à renforcer l'inclusion financière, à accélérer la transformation numérique et à stimuler la croissance économique du pays.

Multipay Congo est une société pionnière dans le domaine des technologies financières qui a lancé le premier service de paiement interbancaire local en RDC en 2015, appelé « Multipay », en collaboration avec quatre grandes banques, à savoir : la BCDC (Banque Commerciale du Congo), Equity Bank Congo, FirstBank DRC et Rawbank. Les deux premières banques ont depuis fusionnées pour devenir l'actuelle Equity BCDC. Le service Multipay permet aux titulaires de cartes privatives (locales) de ces banques d'effectuer des transactions aux guichets automatiques de billets, sur les terminaux de paiement électroniques, et dans les agences bancaires à travers le pays.

Interswitch Limited est une société intégrée de paiements et de commerce numériques axée sur l'Afrique, créée en 2002 au Nigeria. Interswitch, qui opère dans plus de 14 pays africains, facilite la circulation électronique de l'argent et l'échange de valeur entre les individus et les organisations de manière opportune et cohérente. La société propose une gamme de produits et services de paiement tel que des cartes, des jetons numériques, des marchands en ligne et des plateformes de paiement, pour aider les entreprises et les particuliers à travers l'Afrique à se développer et à prospérer.

Exprimant son enthousiasme pour ce partenariat, Olivier Bueno, Directeur Général de Multipay Congo a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Interswitch Limited, un autre pionnier et leader dans le domaine du paiement numérique en Afrique. Ce partenariat nous permettra de poursuivre notre ambition de participer activement aux objectifs d'inclusion financière de la Banque Centrale du Congo en développant des produits et services financiers numériques innovants, accessibles, sécurisés, et adaptés aux besoins de la population et des entreprises.

En collaborant avec Interswitch, nous mettons à profit notre connaissance du terrain et nos compétences pour favoriser l'accès aux services financiers et l'émancipation économique, ainsi que pour soutenir le développement de l'économie numérique en RDC et dans la région. »

Décrivant également le partenariat comme une situation gagnant-gagnant pour les deux organisations et le peuple Congolais, Akeem Lawal, le directeur général du traitement des paiements et du switching (Interswitch Purepay) a déclaré :

« Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec Multipay Congo pour apporter nos solutions de paiement transformatrices à la République démocratique du Congo. Ceci s'inscrit dans le cadre de nos efforts globaux visant à étendre notre présence dans davantage de régions africaines, en développant et en déployant des solutions innovantes jusqu'à ce que les paiements fassent partie intégrante de la vie quotidienne sur le continent.

Dans le cadre de ce partenariat, nous renforcerons notre présence en RDC, l'un des marchés les plus peuplés et les plus prometteurs d'Afrique, nous sommes donc impatients de travailler avec les régulateurs compétents et d'autres prestataires de services financiers pour fournir conjointement des services financiers sûrs, fiables et pratiques aux particuliers et aux entreprises en RDC. »

Avec une forte présence dans plus de 14 pays africains, Interswitch est sur le point de consolider ses opérations en République Démocratique du Congo. Ce partenariat avec Multipay Congo témoigne de la détermination du géant du paiement à continuer d'étendre son empreinte en Afrique et au-delà, visant à améliorer l'accès aux services financiers et à réduire l'écart d'inclusion financière sur le continent.

A propos de Multipay Congo

Multipay Congo S.A est une société pionnière dans le domaine des technologies financières qui a été créée en 2013 par quatre grandes banques de la République Démocratique du Congo en tant que Groupement d'Intérêt Economique. Sa vision est de fournir et faciliter les services de paiement entre les institutions financières, ainsi que de promouvoir l'inclusion financière sur le marché congolais.

Au fil des ans, Multipay Congo s'est concentré sur la démocratisation et le développement de la monétique en offrant des solutions de paiement mutualisées qui améliorent l'efficacité opérationnelle, et réduisent les coûts grâce à la mise en place d'infrastructures de paiement électronique optimisées.

Aujourd'hui, après avoir achevé avec succès la première phase de la vision de la société avec le lancement de sa première solution, appelée Multipay, qui a connu une croissance constante, offrant une valeur indéniable et significative aux banques membres du réseau, Multipay Congo est prête à relever de nouveaux défis et à construire l'avenir avec de plus grandes ambitions grâce à l'innovation et au partenariat.

Multipay Congo vise à poursuivre sa quête en fournissant des services à valeur ajoutée qui peuvent créer des solutions de systèmes financiers numériques sécurisées, rapides, abordables, accessibles et conviviales, au profit des clients bancarisés et non bancarisés, et intégrer davantage d'institutions financières pour des partenariats gagnant-gagnant.

A propos d'Interswitch

Interswitch est une société technologique de premier plan axée sur la numérisation des paiements au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique.

Fondée en 2002, Interswitch a perturbé la chaîne de valeur traditionnelle des paiements en espèces au Nigeria en soutenant l'introduction de services de traitement et du switching des paiements électroniques.

Aujourd'hui, Interswitch est un acteur de premier plan avec une masse critique dans le développement de l'écosystème financier nigérian et est actif tout au long de la chaîne de valeur des paiements, fournissant une gamme complète de solutions de paiement omnicanal.

La vision d'Interswitch est celle d'une Afrique prospère, animée par un échange continu de valeur et de commerce, et sa mission est de créer des solutions technologiques qui connectent et autonomisent les individus, les entreprises et les communautés. Le vaste réseau et la plate-forme de paiement robuste d'Interswitch ont joué un rôle déterminant dans le développement de l'écosystème de paiement nigérian et fournissent à Interswitch l'infrastructure nécessaire pour se développer à travers l'Afrique.