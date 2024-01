Congo-Kinshasa: Samedi 27 janvier 2024 au Campus de Mont-Ngafula, L'UCC célèbre la Journée de Saint Thomas d'Aquin, Patron des Universités Catholiques

L'Université Catholique du Congo (UCC) invite, par l'entremise de son Secrétaire Général Académique, le Professeur Abbé François Yumba wa Kumwenda, les Membres de sa communauté universitaire à rechausser de leur présence la Célébration de la Journée de Saint Thomas d'Aquin, Patron des Universités Catholiques. Cette manifestation aura lieu ce samedi 27 janvier 2024 à l'amphithéâtre du campus de Mont-Ngafula de cette Alma mater et sera marquée notamment, par une série d'activités culturelles et accueils de nouveaux étudiants.

Tout débutera par une messe d'ouverture pour rendre grâce à Dieu et laisser la journée entre ses mains. Ensuite, s'ensuivra l'entrée solennelle des Membres du Corps académiques et des Membres du Comité de Direction de l'UCC.

Après l'exécution des hymnes (national et de l'UCC), le Recteur de cette Alma mater, le Professeur Abbé Léonard Santedi, désigné récemment comme Président a.i. de l'Association des Universités Catholiques d'Afrique et Madagascar (ASUNICAM) lors de la célébration du centenaire de la Fédération Internationales des Universités Catholiques (FIUC) qui a eu lieu du 18 au 19 janvier de cette année 2024 à Rome, Capitale de l'Italie, prononcera un mot de circonstance.

Un intermède musical sera observé. Et juste après, la Révérende Soeur Professeure Odette Sangupamba, Doyenne de la Faculté de Sciences Informatiques de l'UCC animera une conférence sous le thème « L'intelligence artificielle et ses enjeux aujourd'hui et demain ». Cette conférence sera riche et enrichissante en termes de réflexion et de partage des connaissances. Ce sera une occasion exceptionnelle pour les participants de s'outiller sur les enjeux de l'heure que représente l'intelligence artificielle.

Puis la journée sera sanctionnée par une pluie d'activités culturelles et accueil exemplaire et chaleureux des étudiantes et étudiants nouvellement inscrits pour l'année académique 2023-2024 dans les différentes facultés organisées par cette prestigieuse université.