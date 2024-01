Sénégal: Autoroute Ila Touba, hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim... - Ces réalisations phares du gouvernement dans la ville sainte de Touba

Le Premier Ministre Amadou Ba effectue une série de visites auprès des autorités religieuses au centre du pays. Selon un bulletin du Bureau d'information gouvernementale (Big), après la région de Kaolack hier, le chef du Gouvernement se rend chez plusieurs chefs religieux à Touba, ce 24 janvier 2024. Il s'agit de visites privées et de prières dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui a enregistré, un volume d'investissements impressionnant dans tous les secteurs.

Selon le document, grâce aux pertinentes mesures prises par le Chef de l'Etat, le foyer religieux a été doté d'infrastructures structurantes, susceptibles d'accompagner sa croissance fulgurante.

Estimés à hauteur de plusieurs milliards FCFA, les investissements touchent des secteurs aussi variés que l'assainissement, la lutte contre les inondations, la construction ou la réhabilitation de structures sanitaires. Hormis les infrastructures routières qui font aujourd'hui la fierté de tous les Sénégalais, la cité religieuse de Touba occupe une place de choix dans d'autres initiatives présidentielles comme le programme spécial de modernisation des sites religieux, etc", rappelle le Big.

Dans le secteur de la santé, il s'agit de l'Hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim Inauguré le 18 septembre 2021 par le Président de la République.

L'hôpital de niveau 3, doté de 300 lits est bâti sur une superficie de 10 hectares pour un coût global de plus de 40 milliards FCFA. Il fait partie des quatre nouveaux hôpitaux aux côtés de ceux de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine qui sont venus renforcer de manière considérable l'accès aux services de santé au Sénégal.

Il y a également le nouveau pôle médical du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba d'un montant de 9 milliards FCFA.

Inauguré le 4 janvier 2024, il est doté de 150 lits et offre des services essentiels aux habitants de Touba et des régions environnantes. Sa contribution au relèvement du plateau technique est fortement attendue, notamment à travers l'augmentation de la capacité d'accueil qui va passer à 340 lits et 11 salles opératoires, la mise en place d'équipements de dernière génération, le désengorgement du service d'accueil des urgences et de la maternité", renseigne la même source.

Touba, une cible prioritaire des projets routiers. A titre d'exemple, on note l'Autoroute Ila Touba. D'un coût de 416 milliards FCFA, cette infrastructure exceptionnelle reste l'une des meilleures illustrations de la centralité de la cité religieuse de Touba dans les préoccupations du Président Macky Sall.

Effectivement mise en service le 20 décembre 2018, l'autoroute Ila Touba s'étend sur une distance de 113 km. En plus de réduire drastiquement la distance entre Dakar et Touba, elle constitue un réel pôle emploi. Sa construction a généré environ 8000 emplois temporaires. Et depuis sa livraison, environ 6000 emplois permanents sont décomptés", lit-on dans le bulletin du Big.

Des réalisations sont également notées en matière d'assainissement et de lutte contre les inondations. Avant 2012, Touba souffrait d'un réel déficit d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'assainissement. Mais depuis l'accession du Président Macky Sall au pouvoir, la cité religieuse est placée au centre des priorités.

Grâce aux investissements massifs consentis dès les premières années, le réseau d'assainissement de la ville s'est densifié à partir de 2013, avec 18 500 ml de collecteurs", fait savoir le Big. En plus, un programme d'urgence de 27 milliards FCFA a été mis en oeuvre par le gouvernement pour lutter contre les inondations.