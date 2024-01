Afrique: Gaza - Jaaraama Afrique du Sud !

« La femme de César ne doit pas être soupçonnée ! »

Tout le monde connait cette phrase, rapportée par Plutarque, par laquelle Jules César signifie à sa femme qu'elle ne doit pas seulement être honnête, mais qu'elle doit, aussi, en avoir l'apparence. Cette expression s'applique parfaitement aujourd'hui au gouvernement israélien et à son comportement face aux populations de Gaza.

« Un renversement du monde ! »

C'est en effet sur les malheurs subis par les minorités juives en Allemagne notamment où elles ont été victimes de graves sévices et d'exterminations systématiques et planifiées que les initiateurs de l'état d'Israël s'étaient fondés pour justifier la nécessité de la création d'un « foyer national juif »,même si ce fut aux dépens d'un autre peuple, et il est donc paradoxal que le même état ait un comportement qui puisse faire penser qu'il commet lui aussi un crime de génocide .Sans même attendre le verdict de la Cour Internationale de Justice de La Haye, on peut dire que la seule possibilité de cette accusation implique un soupçon de forfaiture.

En attrayant Israël devant la plus haute juridiction internationale le gouvernement sud-africain a provoqué un « renversement du monde » selon l'expression du journaliste Edwy Plénel qui déplore « l'usage à géométrie variable que l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique font des valeurs universelles dont ils se réclament ». Où sont passés en effet ceux-là qui se présentent comme les promoteurs des Droits de l'Homme et les gardiens de son état civil, qui n'ont soufflé mot sur le procès de La Haye dont leurs médias ne relayent que timidement le déroulement ?

%

On peut même dire qu'au-delà de leur silence assourdissant, ils sont les complices de l'état israélien puisqu'aucun d'eux n'a pris des sanctions ou des mesures de rétorsion contre lui ou boycotté ses produits, et qu'ils continuent, malgré les protestations d'une partie de leur opinion, à lui fournir des armes dont ils savent pertinemment qu'elles sont destinées à réprimer le peuple palestinien. L'Allemagne, dernière venue dans cette course à l'armement, s'apprête à livrer 10.000 obus de chars à Israël.

Une génération anéantie !

Après plus de trois mois d'une guerre menée par une des armées les plus sophistiquées du monde sur un territoire dont la densité de population dépasse 6000 hab/km2- (c'est comme si le Sénégal comptait 1 milliard 200 millions d'habitants !) -force est de reconnaitre que la cible de l'état hébreu n'est plus le seul Hamas mais le peuple palestinien tout entier. Le Premier Ministre israélien l'a d'ailleurs reconnu en termes révélateurs en parlant de « guerre sainte », alors que c'est précisément le reproche qui a conduit les Occidentaux à jeter l'opprobre sur le Hamas.

Ce qui se passe à Gaza est à la fois une opération de déshumanisation et de destruction d'une communauté. La déshumanisation c'est le mépris culturel, la faim, la famine même selon le PAM, le froid, le traumatisme pour tous les Gazaouis, c'est l'humiliation que subissent les prisonniers civils, qui ne sont coupables d'aucun crime , exposés nus comme des butins de guerre, celle des femmes qui accouchent dans la boue, dans des abris provisoires, qui après leurs règles ne peuvent pas procéder à leur toilette rituelle , ce qui est une tragédie pour une musulmane ...La destruction c'est l'élimination des journalistes(119 depuis le début de la guerre !) témoins extérieurs de cette tragédie ciblés systématiquement par les missiles israéliens, ce sont ces 65.000 blessés et surtout ces 25.000 morts ,dont près de la moitié sont des enfants, ce qui a fait dire qu'à Gaza les Israéliens ont anéanti toute une génération...

L'ère de l'inaptocratie...

C'est donc un pays africain qui a pris le risque d'affronter les lobbies israéliens et de fâcher les puissances occidentales en montant au charbon. Mais en vérité aucun pays n'était mieux placé que l'Afrique du Sud pour mener ce combat parce que, ce faisant, elle dénonce des crimes dont elle a souffert, et c'est sans doute pour cette raison que les juifs sud-africains ont soutenu l'initiative de leur gouvernement. C'est aussi pour les responsables sud-africains et leur peuple un moyen de témoigner leur fidélité à Mandela qui n'a jamais accepté de se compromettre avec le gouvernement de l'état hébreu.

Dès lors qu'importe le verdict ! La Cour Internationale de Justice n'a pas d'armée pour faire appliquer ses décisions et ne réussira pas là où a échoué l'ONU, puisque l'état d'Israël est la nation au monde la plus souvent condamnée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce qui est important c'est que le dossier présenté par l'Afrique du Sud, qui est apparu aux yeux de tous comme un dossier solide , a fait la preuve que ce qui se passe à Gaza est « un désastre sans précédent » ,comme l'avait affirmé le Secrétaire Général des Nations Unies et comme l'ont confirmé les observateurs encore présents sur le terrain ((UNHCR,Croix Rouge , Médecins du Monde...) .Ce qui est important c'est qu' Israël ait été soumis à quelque chose qui rappelle le « name and shame » américain, pour un crime dont il n'aurait jamais dû être soupçonné.

Ce qui a manqué à ce procès, c'est un soutien plus visible et plus concret de l'Union Africaine qui, au nom de toutes les injustices subies par ses populations, aurait dû y figurer comme partie civile. C'est sur le territoire africain, contre les Hereros et les Namas de Namibie, entre 1904 et 1908, que fut commis le premier génocide de l'ère moderne, crime perpétré par des officiers allemands et dont s'inspireront les nazis quelques dizaines d'années plus tard.

Malheureusement pour nous, il n'y a plus de leaderships africains de la trempe de Nasser, Ben Bella, Lumumba, Nkrumah, Sankara ou Mandela, nous sommes entrés dans l'ère de l'inaptocratie, celui des régimes où les gens élus sont les moins compétents...