Congo-Kinshasa: Qui sera le nouveau Premier Ministre ? RDC - Félix Tshisekedi face au dilemme !

Félix Tshisekedi lors de la prestation de serment

Félix Tshisekedi passant les troupes en revue avant la prestation de serment

*Sama Lukonde est, certes, là tant que les jeux et enjeux n'ont pas encore permis à la nouvelle Majorité Parlementaire de se choisir celui qui deviendrait, très prochainement, le nouveau locataire de l'Hôtel du Gouvernement. Mais, en attendant, le microcosme est, désormais, en effervescence. Et, l'heure est donc là, pour les analystes, de se perdre en conjecture ! D'où, des multiples sorties et démonstrations des forces observées ces derniers jours.

Florilège des forces politiques

Il y a quelques heures, un camp s'est dessiné au sein de l'Union Sacrée avec Kamerhe qui, grâce à sa vitalité légendaire, a été porté à la tête du Pacte pour un Congo renouvelé sous l'oeil vigilant de Tony Kanku Shiku. Mais, il n'était pas seul. Car, à ses côtés, l'on a vu sortir du bois, presqu'en série, des têtes couronnées parmi les plus connues de l'agora politique à l'instar de Laurent Batumona, Tryphon Kin-kiey, Bussa Jean-Lucien, Paluku Julien etc.

Il n'est pas exclu que de son côté, Christophe Mboso N'kodia Pwanga, d'autres politiciens en nombre impressionnant surgissent pour réclamer, eux aussi, autant que le premier groupe, la tête du Gouvernement.

A l'Udps, en marge de la désignation de Félix Tshisekedi en tant que candidat à la Présidentielle, avait laissé entendre que les cadres et combattants du parti présidentiel se battraient, à leur tour, pour diriger ce futur gouvernement né des élections du 20 décembre 2023.

Parallèlement, l'onde de choc qui viendrait de l'AFDC-A de Modeste Bahati ne serait pas de nature à laisser les coudes franches aux autres, comme sur un plateau d'or, tant que les garanties ne leur ont pas été offertes pour la suite de la gouvernance du pays.

Or, à toutes ces forces, ainsi citées et identifiables, il faudrait ajouter tant d'autres "outsiders" qui, de manière déterminante, ont été à leur manière dans le giron de campagne pour engranger cette réélection aujourd'hui confirmée et certifiée par la Cour Constitutionnelle.

Pas droit à l'erreur...

Comment allier la compétence et l'efficacité à l'exigence de la satisfaction des intérêts gloutons des castes politiques ? Comment, dès lors qu'il a été réélu avec le concours de tous, mettre à l'encart ces pourvoyeurs des voix qui lui auront valu, au bout de compte, plus de 73 % récoltés à la suite de la compétition électorale ? Avec qui diriger aujourd'hui et demain ?

Faut-il prendre les mêmes, puisqu'ils ont, semble-t-il, contribuer à sa réélection, pour continuer ? Qui laisser de côté, au bord du chemin ? Et qui d'autres repêcher dans les rangs des contestataires pour tenter de ratisser large et de renvoyer l'image, quoique factice, d'un début de construction d'un minimum de consensus national, conformément à l'esprit des pommes des mains ouvertes envers l'Opposition ?

Priorités

Unité. Sécurité. Prospérité. Félix Tshisekedi ne croyait si bien dire lorsqu'en inscrivant ses trois mots clés à l'affiche de ses priorités, les congolais, longtemps médusés et clochardisés par toutes les crises protéiformes qu'a connues la RD. Congo, depuis les temps immémoriaux remontant jusqu'à la période des luttes contre le colonialisme et pour l'indépendance, seront en mesure de le juger aux actes.

Ces trois mots clés, loin s'en faut, constituent plutôt l'essentiel des attentes de l'ensemble du peuple congolais.

Paradoxe

Elu et réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, enfin, été investi, le samedi 20 janvier 2024 au Stade de Martyrs de la Pentecôte, en tant que Président de la République Démocratique du Congo.

Ainsi, a-t-il encore, une fois de plus, une mise de cinq ans pour présider à la destinée de ce pays aux dimensions continentales.

Un pays où le paradoxe entre l'immensité de ses ressources naturelles et l'extrémité de la pauvreté de ses populations n'a cessé de susciter des multiples interrogations sur la capacité réelle de ses dirigeants à casser le fossé, à renverser les tendances et à rencontrer leurs préoccupations, à la fois, légitimes et vitales des populations.