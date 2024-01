Afrique: CAN 2023 - Qualifiée, la RDC croise l'Egypte en 8ème des finales

Le latéral Arthur Masuaku dans ses oeuvres

Les Léopards de la République du Congo se sont qualifiés, pour les 8ème des finales de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations, Can Côte d'Ivoire 2023, en tant que deuxième du groupe F, après leur match nul devant les Taïfa Stars de la Tanzanie, mercredi, en match de la troisième et dernière journée, au Stade Amadou Gon Coulibaly, à Karongo. Chemin faisant, les Léopards croiseront les Pharaons d'Egypte en 8ème des finales.

Sur les 24 nations qui ont pris part à cette phase de poules, 16 sont qualifiées pour le prochain tour, les 8èmes de finales. Huit autres sont éliminées au premier tour, dont les grandes nations comme l'Algérie, le Ghana et à la Tunisie. Une Can dite de surprise où l'Egypte et le Cameroun sont difficilement passés pour ce prochain tour.

Dans le groupe A, c'est la Guinée Equatoriale (1ère) et le Nigéria (2ème) qui sont passés. Dans le groupe B, le Cap-Vert (1er) et l'Egypte (2e), se sont tapé la part du lion. Le Cap-Vert qui a été la première nation africaine à rejoindre les rencontres à élimination directe grâce à sa victoire face au Mozambique ce vendredi (3-0). Dans le groupe C, le Sénégal est sorti premier sans défaite, la seule équipe avoir totalisé le maximum de points. Le Cameroun l'a suivi avec 4 points dans ce groupe.

Dans le groupe D, l'Angola (1er) et le Burkina Faso (2e). Le groupe E, le Mali (1er) et l'Afrique du Sud (2e). Enfin, dans le groupe F, c'est le Maroc et la RDC qui sont passés. Sont qualifiés comme les meilleurs troisièmes, la Guinée, la Mauritanie, la Namibie et la Côte d'Ivoire au bout du fil.

Les rencontres à élimination directe débuteront le samedi 27 janvier. Le début des matches couperets est toujours très attendu dans de telles compétitions. C'est à partir de ce moment que les cadors vont entamer leur montée en puissance.

Dossier Chancel Mbemba-Waild Regragui

Il nous revient des sources proches de la Caf, que le capitaine des Léopards Chancel Mbemba et le sélectionneur des Lions d'Atlas du Maroc ont été attendus, comme initialement prévu en rapport avec des incidents qui ont émaillé le match RDC-Maroc de la troisième et dernière journée de la phase de poules. Il ressort que considérant, l'article 131 du Code Disciplinaire relatif à l'atteinte à l'honneur, «celui qui, par quelque moyen que ce soit notamment, des gestes ou des propos injurieux, porte atteinte à l'honneur d'une personne, sera suspendu de match.

Si l'auteur est un joueur, la suspension sera d'au moins deux (2) matches; s'il s'agit d'un officiel, elle est d'au moins quatre (4) matches. Si la victime de l'atteinte est la CAF, elle-même, ou l'un des ses organes ou officiels, la durée de la suspension sera doublée ; la sanction concernera au moins tous les matches officiels internationaux. Une amende d'au moins dix mille USD (10.000$) est infligée».

En somme, le coach Walid Regragui serait suspendu de quatre matches avec sursis. Une décision de la Caf que La FRMF contre-attaque, et va en appel. « Les faits n'ont montré aucun comportement qui viole l'esprit sportif », explique-t-elle.

Les Fédérations de la RDC et du Maroc condamnées à payer chacune 20 mille dollars pour spectacle désolant aux téléspectateurs africains.

Ci-après, les combinaisons de 8ème des finales :

-Burkina-Faso-Mali,

-Nigeria- Cameroun,

-Angola-Namibie,

-Cap-Vert Mauritanie,

-Guinée Equatoriale -Guinée,

-Egypte-RD Congo,

-Sénégal-Côte d'Ivoire,

-Maroc-Afrique du Sud.