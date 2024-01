Congo-Kinshasa: Constatant la réélection de Félix Tshisekedi, RDC - Dénis Mukwege appelle tous les congolais à la cohésion nationale

"Chaque individu et chaque peuple choisit son destin. Fidèle à nos convictions, nous refusons une fois de plus l'inaction et défions la fatalité. Nous invitons la population congolaise à ne pas céder au désespoir, aux discours de haine et à la violence mais à résister et à garder la flamme de l'espérance allumée car, ensemble, en se tenant main dans la main et en oeuvrant avec détermination pour la cohésion nationale et l'unité, nous saurons mettre fin aux antivaleurs, relever les défis du développement, de la paix, de l'intégrité et de l'indépendance de notre pays", a déclaré Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, dans un message publié après la confirmation de la réélection de Félix Tshisekedi.

D'après lui, l'approche des élections générales du 20 décembre 2023 avait suscité auprès de nombreux compatriotes l'espoir de vivre pour la première fois une alternance réellement démocratique afin de mettre un terme aux crises récurrentes de légitimité des animateurs des institutions de la République et de refonder le "contrat social" sur des bases saines.

Un acte de responsabilité

Il a fait savoir que s'il a pris la décision de présenter sa candidature à la magistrature suprême, c'était pour répondre à l'appel des intellectuels, des organisations de la société civile et à la mobilisation des femmes qui ont cotisé pour couvrir les frais de la caution requise par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ainsi, il a signifié que cette candidature a été pour lui "un acte de responsabilité".

«C'est dans ce contexte que j'avais pris la décision de présenter ma candidature à la magistrature suprême pour répondre à l'appel des intellectuels, des organisations de la société civile et à la mobilisation des femmes qui ont cotisé pour couvrir les frais de la caution requise par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) pour tout dépôt de candidature à la présidentielle en RDC. Cette candidature était pour moi un acte de responsabilité», a-t-il déclaré.

Restaurer la dignité de la Nation congolaise

Dans cet esprit, il a souligné qu'il a travaillé à un projet de société et un programme pour «réparer et soigner le Congo de fond en comble». Dans la foulée, il a fait savoir que ce projet de société comportait 12 sécurités-clés, avec comme objectifs stratégiques de restaurer la dignité de la Nation congolaise en mettant fin à "la guerre, fin à la faim et fin aux vices qui gangrènent nos institutions".

Et d'ajouter : « Malgré de nombreux obstacles, en allant à la rencontre de notre population lors de mes déplacements à travers le pays, j'ai pu réaliser à quel point ce projet de société répond aux aspirations de millions des compatriotes qui ont soif de mettre en oeuvre le changement tant attendu pour redresser notre pays et le sortir de la violence et de la pauvreté ».

Pour lui, le quatrième cycle électoral n'a pas été organisé pour permettre aux citoyens de choisir librement et démocratiquement leurs représentants mais plutôt pour préparer une nouvelle fraude électorale au bénéfice du régime en place, dans un climat de corruption généralisée.

« ... plusieurs rapports des missions d'observation électorale ont documenté de nombreux cas d'irrégularités, mettant à mal l'intégrité des résultats de différents scrutins et, en plus, la Commission d'enquête mise en place par la CENI elle-même a dévoilé des preuves tangibles d'actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections», a-t-il fait constater. Cependant, il a indiqué que dansune démocratie digne de ce nom, ces preuves auraient dû conduire à l'annulation pure et simple de tous les scrutins.

«Nous déplorons l'indifférence et la complaisance sidérante de la diplomatie internationale dont les valeurs fondamentales telles que la démocratie, l'état de droit et les droits humains sont affaiblies et décrédibilisées par le recours trop fréquent à la politique du « double standard», a déploré Denis Mukwege.

Pour clore, il a remercié les Congolaises et les Congolais qui lui ont fait confiance et l'ont accompagné pendant toute la période de lutte.