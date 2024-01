Cameroun: Conflit explosif - Eto'o et Onana secouent les Lions indomptables

Les coulisses du football camerounais ont été secouées par un affrontement verbal tendu entre Samuel Eto'o et André Onana la nuit du lundi 22 janvier 2024, à quelques heures du match opposant le Cameroun à la Gambie. Alors que la sérénité régnait dans la tanière des Lions Indomptables, un incident en coulisses a éclaté, révélant des tensions profondes au sein de l'équipe.

Tout commence lorsque Samuel Eto'o, légendaire attaquant et actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), envoie son porte-parole, Ernest Obama, appeler André Onana. Bien que les relations entre Eto'o et Onana ne soient plus au beau fixe, l'importance d'Eto'o dans la carrière d'Obama est indéniable. Obama, fidèle messager, s'exécute et toque à la porte d'Onana avec le message : "Le président veut te voir."

Surpris par cette convocation, Onana se rend dans la chambre de Samuel Eto'o, pensant à un briefing de dernière minute avant le match. C'est là que le président de la FECAFOOT informe Onana que le manager-sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, a décidé de le placer sur le banc face à la Gambie. Onana, qui avait eu une discussion différente avec Song quelques heures plus tôt, est consterné. Il confronte Eto'o, lui disant : "Je sais que la décision ne vient pas de Rigobert, mais de toi."

Le ton monte rapidement entre les deux protagonistes. Onana accuse Eto'o de mensonge et déclare : "Je n'aime pas les papas qui mentent." Pour étayer ses propos, Onana appelle Benoit Angbwa, le team-manager des Lions, rappelant un épisode passé au Qatar où Eto'o avait assumé la responsabilité de son écart de l'équipe. Depuis cette époque, Onana savait que c'était Eto'o qui l'avait mis au banc.

La situation s'envenime davantage avec Eto'o proclamant fièrement : "Je suis Samuel Eto'o." Cependant, Onana réplique en rappelant que sa présence dans l'équipe nationale est due à l'intervention directe de la présidence de la République, en particulier de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, missionné par le président Paul Biya en personne.

L'altercation, de plus en plus violente, attire l'attention des autres joueurs et membres du staff. La tension est palpable, et les informations remontent jusqu'à Yaoundé. En réaction, Narcisse Kombi Mouelle est dépêché en urgence pour apaiser la situation. Onana exprime son désir de quitter l'équipe, affirmant qu'il ne peut pas continuer dans une telle atmosphère. Le ministre le persuade de rester, assurant que les choses seront réglées après le match contre la Gambie.

L'équipe nationale se retrouve ainsi dans une situation délicate, avec des tensions internes exacerbées à la veille d'un match crucial. L'issue de cette confrontation pourrait avoir des répercussions significatives sur l'unité et la performance des Lions Indomptables dans les compétitions à venir. Les yeux du pays sont rivés sur le résultat du match Cameroun - Gambie, mais également sur l'évolution des relations au sein de l'équipe nationale.