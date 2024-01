Afrique: Lions indomptables - « Cette équipe est un peu mystique » (Gerard Dreyfus, il y a 30 ans)

Les larmes d'Eto'o Fils, l'extase des supporters, les cris des journalistes qui résonnent partout dans le monde où on rencontre les camerounais... Le Cameroun est véritablement le seul pays au monde à offrir des émotions aussi intenses en matière de football. Depuis que je suis devenu un fervent spectateur de notre équipe, j'ai constaté que les Lions indomptables sont vraiment uniques. Ils ont réalisé des exploits extraordinaires qui ont marqué l'histoire du football mondial. Tout a commencé en 1982 lorsque nous avons participé à notre première Coupe du Monde. Les Lions ont réussi à décrocher deux matchs nuls, et il était temps de se mesurer à l'Italie.

Malgré un but inscrit par Graziani, le Cameroun a rapidement égalisé, 45 secondes après. En 1984, à Abidjan, notre équipe a subi une défaite lors du premier match, mais elle s'est ensuite ressaisie pour remporter sa première coupe des nations. En 1986, nous étions en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, et nous avons joué un troisième match sensationnel contre le Maroc ou l'Algérie, si ma mémoire est correcte.

Le moment le plus mémorable fut sans aucun doute lorsque Roger Milla a marqué un but extraordinaire à la 92e minute, nous qualifiant ainsi pour les demi-finales. En 1990, lors de la Coupe du Monde, le Cameroun a créé la surprise en battant l'Argentine lors du match d'ouverture, en présence de Maradona, le meilleur joueur du monde. Les succès se sont poursuivis en 2000 à Lagos, où les Nigérians avaient juré de ne pas perdre sur leur terrain, mais les Lions ont marqué deux buts avant leurs adversaires.

%

La même année, les Lionceaux ont créé la sensation en Australie en remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques, en battant même le Brésil en quart de finale, malgré leur infériorité numérique (9 contre 11). Nous nous souvenons également de la Coupe des Confédérations où les Lions ont battu le Brésil lors du match d'ouverture. L'épopée s'est poursuivie au Gabon, avec une compétition où les titulaires sont restés solides et où les amateurs ont triomphé devant l'Égypte, notre bête noire.

C'est comme si chaque moment était une page d'histoire à part entière, et il y a des centaines d'autres exemples à mentionner. Sans oublier notre victoire la plus récente lors de la Coupe du Monde au Qatar, où une fois de plus, nous avons battu le Brésil et sommes rentrés avec quatre points au compteur. Ce soir encore, le Cameroun a émerveillé le monde entier lors d'un match épique devant la Gambie. Ce troisième match avait tout d'une finale, car il déterminait notre passage au deuxième tour.

Les Lions sont restés calmes en première mi-temps pour ensuite se réveiller en seconde mi-temps et marquer trois buts. C'est encore l'histoire du football camerounais qui s'écrit de façon émouvante. Dans un laps de temps incroyable, les Lions ont ressurgi avec une prestation éblouissante, offrant un festival offensif couronné de trois buts décisifs. Cette rencontre épique a connu son lot de rebondissements, avec les Lions marquant en premier, puis se faisant rattraper au score, avant de se retrouver momentanément en retard. Cependant, ils ont maintenu leur rythme, égalisé et inscrit un but salvateur. L'homme qui a été le sauveur de l'équipe se nomme Christopher Wooh, dont la contribution a été déterminante. Nkoudou a également marqué les esprits en distribuant des passes décisives qui ont ouvert la voie aux buts.

Un grand merci à Toko Ekambi pour son but magistral, et à Etoo Fils pour sa capacité à inspirer et remobiliser ses coéquipiers. Le coach Rigobert mérite également des éloges pour ses choix judicieux. Cette victoire est accueillie avec un optimisme radieux et une conviction en un avenir prometteur. Notre passion pour le football exige que nous exprimions notre déception lorsque les choses ne vont pas, car personne n'a le monopole de l'amour pour notre pays. En période difficile, nous sommes contraints de laisser éclater notre colère. Lors de ce match, les Lions indomptables ont tissé leur toile avec un milieu de terrain compact, traquant le moindre ballon avec détermination. Ils ont joui d'une liberté d'action remarquable et ont répondu aux attentes placées en eux. Cela démontre que, même lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité, ils demeurent une équipe redoutable capable de semer le doute dans les esprits adverses. Leur habileté rare et leur intelligence de jeu ont permis des prouesses dévastatrices.

Les Gambiens, quelque peu ébranlés et confus après le troisième but des Camerounais, étaient incapables de comprendre ce qui leur arrivait. Les Lions peuvent légitimement arborer leur talent avec fierté et s'affirmer comme une équipe capable de perpétuellement semer le trouble dans l'esprit de leurs adversaires. Progressivement, cette équipe se rétablira et les prochains matchs s'annoncent sensationnels avec une équipe reconstituée. Ce qui a changé dans ce troisième match, c'est le jeu revigorant, l'état d'esprit conquérant, l'audace, la volonté de jouer rapidement en privilégiant la construction collective plutôt que l'individualisme. Portée par son courage habituel, l'équipe camerounaise a cherché avant tout à se faire plaisir en mettant en oeuvre des actions claires et précises, soutenues par des coéquipiers désireux de renforcer la cohésion.

Cette victoire est un prologue à un avenir que nous espérons radieux. Les Lions ont retrouvé leur technique et leur vitesse, ouvrant ainsi la voie à de belles perspectives. Elle doit encore renforcer sa défense pour bien figurer dans cette Coupe d'Afrique qui s'annonce disputée. Le Cameroun est profondément attaché à son équipe nationale, dont la notoriété dépasse largement les frontières africaines. L'équipe renaît progressivement et mérite toutes nos félicitations. Bravo à tous les Lions !