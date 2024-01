Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Préparatifs d'installation d'une commission consultative du règlement des conflits coutumiers

Environ quatre-vingt-dix participants composés des chefs de chefferie, des administrateurs de territoire, de la société civile et bien d'autres structures ont débuté, mercredi 24 janvier à Bukavu (Sud-Kivu) un atelier dont l'objectif est d'installer la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers, (CCRCC) provinciale.

Deux rôles majeurs sont assignés à cette commission : traiter les recours des sentences contestées par les CCRCC des secteurs et chefferies d'une part, et traiter les conflits qui affectent les leaders des chefferies d'autre part. Cela, dans le but de régler les conflits coutumiers auxquels sont confrontés les communautés.

Pour Marc Malago, vice-gouverneur du Sud-Kivu, « les conflits des pouvoirs coutumiers sont à la base de la recrudescence et de la persistance de l'insécurité sous toutes ses formes dans la province et ont freiné significativement son effort économique et social ».

Le gouvernement provincial dit porter un intérêt particulier à cet atelier, car ces conflits coutumiers ont longtemps plombé le développement du Sud-Kivu.

« L'organisation en ce jour de la CCRCC provinciale, constitue pour le gouvernement provincial du Sud-Kivu un grand ouf de soulagement tant qu'il est appelé à recevoir toutes les réclamations pour une solution durable de stabilisation de nos pouvoirs coutumiers à la base », a renchérit le vice-gouverneur.

Ainsi, du 24 au 26 janvier, les participants vont pouvoir renforcer leurs capacités en matière de gestion des conflits coutumiers, élire et installer les membres de la CCRCC provinciale du Sud-Kivu, enfin designer le représentant du Sud-Kivu au sein de la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers nationale.

Cette activité organisée par gouvernement provincial bénéficie de l'appui technique et financier de la MONUSCO et du PNUD.