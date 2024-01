Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe - « Le Gouvernement reste déterminé à rendre effectif le programme du Président Félix Tshisekedi, axé sur la diversification de l'économie ... »

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie nationale, Vital Kamerhe a déclaré, mercredi 24 janvier à Kinshasa que le « Gouvernement est déterminé à rendre effectif le programme du Président Felix Tshisekedi, tel qu'il l'a lui-même indiqué lors de son discours du programme du deuxième quinquennat, centré sur la diversification de l'économie et l'évolution des paramètres macroéconomiques sur le plan national et international ».

Vital Kamerhe a fait cette déclaration à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique, présidée par le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde.

D'après lui, le Gouvernement, derrière le Premier ministre Sama Lukonde, veut absolument que les six points que le président de la République a indiqués lors de son discours d'investiture au stade des Martyrs. Il s'agit de plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus de pouvoirs d'achat, plus de sécurité et de transformation de l'économie du pays, a précisé le ministre de l'Economie.

Mais, « tout cela ne doit pas demeurer un slogan. Et le Premier ministre a été très clair là-dessus », a-t-il renchérit.

Et d'ajouter : « Produire, ça implique la construction des infrastructures. Les routes de desserte agricole, les routes d'intérêt général et les routes provinciales. Ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie, et tout ceci crée de l'emploi et crée des richesses et donne de l'espoir pour le peuple congolais ».

Toujours d'après Vital Kamehe, à la prochaine réunion de conjoncture économique, la ministre d'État et ministre du Plan ainsi que le ministre du Commerce extérieur qui étaient porteurs de ce projet, devront présenter un tableau du bord, une fiche et une feuille de route pour réaliser ce projet petit à petit.