Tunisie: Line-up de la 5ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage

TUNIS/Tunisie — Des troupes internationales avec plus de cent artistes marionnettistes et 55 spectacles sont au line-up de la cinquième édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) qui se tiendra du 3 au 10 février 2024.

L'Italie sera l'invité d'honneur de cette nouvelle édition placée sous le thème "Marionnette, Art et Vie". Neuf spectacles tunisiens et trois spectacles italiens sont prévus, en plus de 10 ateliers dans l'art de la marionnette, d'une exposition et d'un marché de la marionnette.

Les JAMC sont organisées par le Centre National des Arts de la Marionnette et l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA). Le programme de cette édition 2024 a été dévoilé, jeudi, au cours d'une conférence de presse organisée à la Cité de la Culture en présence de la présidente du comité directeur du festival Monia Messaadi et de la directrice artistique du festival Chekra Rameh.

Les artistes marionnettistes participants représentent les pays suivants: l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, le Brésil, les Emirats-Arabes-Unis, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Irak, l'Italie, le Koweït, la Pologne, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Tchèque, la Syrie et la Tunisie.

Cette édition 2024 sera dédiée aux artistes Lassaâd Mehouachi (1960-2023) et Moncef El Kateb.

La Palestine sera au cœur de ce festival dédié à l'art de la marionnette. L'affiche porte l'image d'une poupée à l'effigie de Youssef, l'enfant palestinien martyr de la guerre de Gaza.

Le concours annuel pour enfants dans l'art de la marionnette prévoit des prix financiers de l'ordre de 6 milles dinars dont un premier prix doté de 3000 dinars. Le deuxième et le troisième prix sont respectivement dotés de 2000 et 1000 dinars.

Outre la Cité de la Culture, le festival aura lieu à la salle du 4ème art à Tunis, à Dar al-Masrahi au Bardo et au village des enfants S.O.S à Gammarth, en plus d'autres spectacles en dehors de la Capitale.