Tunisie: Ben Arous/Elections locales - La valorisation des sites archéologiques et la promotion au coeur des programmes des candidats de M'hamdia

BEN AROUS — Les résultats du premier tour des élections locales dans la circonscription de M'hamdia, ont abouti au passage au second tour des deux candidats, Moussa Sahli (293 voix, soit 23% des votes) et Najwa Souihi (285 voix, soit 37,22% des votes).

Les deux candidats conviennent sur la nécessité de valoriser les sites archéologiques, développer les infrastructures et oeuvrer à prioriser les questions environnementales dans la région, en dépit des divergences des moyens à déployer pour palier les carences.

Le programme électoral du candidat Moussa Sahli, 35 ans, repose notamment sur des points liés à la régularisation de la situation immobilière des habitants de la région, le renforcement des services de santé, la création d'un hôpital local et la réhabilitation des installations publiques destinées à la jeunesse.

Il s'est engagé dans ce sens à travailler pour la stimulation des investissements ainsi qu'à la réalisation des projets à forte employabilité et à l'implantation d'un centre de formation professionnelle dans la région.

De son côté, la candidate Najwa Souihi, 36 ans, au chômage, a axé son programme électoral sur la promotion du transport public, prônant à cet effet la création de sociétés de transport privées et l'impératif de modernisation de l'administration publique.

Elle a fait promesse de se focaliser sur la situation de la zone industrielle à M'hamdia, en encourageant les petits projets et en oeuvrant à la création d'un fonds au profit des femmes au foyer, en plus de travailler au soutien des catégories démunies et à faible revenu.

Le second tour des élections pour le conseil local de la délégation de M'hamdia, concerne deux circonscriptions, à savoir, "M'hamdia" et "Ennasim", alors que les candidats sur les circonscriptions de "Mongi Slim", "Sidi Fraj" et "Cité Saâda", ont remporté le scrutin dès le premier tour.