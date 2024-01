Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Janvier 2024

Guinée Equatoriale : Football - Emilio Nsue dans l’histoire de la Can 2023

Depuis le jeudi 18 janvier 2024, Emilio Nsue Lopez est entré dans le cercle très fermé des joueurs ayant réussi à marquer un triplé lors d’une rencontre de Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant et capitaine de la Guinée Equatoriale s’est offert un hat trick lors de la victoire 4-2 de son équipe face à la Guinée-Bissau. L’attente aura duré 16 ans, puisque depuis l’édition 2008 au Ghana et le triplé du marocain Soufiane Alloudi lors de la victoire 5-1 des Lions de l’Atlas contre la Namibie, en phase de groupes, aucun autre joueur n’avait réussi à envoyer le ballon trois fois dans les filets dans un même match. Emilio Nsue est devenu le 17ème joueur à inscrire un triplé depuis la première édition de la Can disputée au Soudan en 1957. Il offrait ainsi, le 18ème ha-trick de l’histoire de la compétition. (Source : acotonou.com)

Mali : Gestion des Collectivités territoriales- Le gouvernement dissout les Conseils communaux de Kati

Au cours du Conseil des Ministres de ce Mercredi 24 janvier 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé de la dissolution de plusieurs Conseils communaux. Depuis le début de la Transition, le Gouvernement s’est inscrit dans une dynamique d’assainir la gestion des Collectivités territoriales en faisant prévaloir des sanctions administratives à l’encontre des Chefs des Organes exécutifs et délibérants des Collectivités territoriales toutes les fois que des irrégularités, insuffisances ou dysfonctionnements sont constatés dans leur gestion, sans préjudice des poursuites judiciaires.En droite ligne de cette dynamique, le Conseil des Ministres a procédé à la dissolution des Conseils communaux de Kati, Région de Koulikoro et de Zan Coulibaly, Région de Dioila. (source : abamako.com)

%

Burkina Faso : Effort de paix - La diaspora burkinabè vivant au Pays-Bas mobilise 3 millions 565 mille francs Cfa

Une délégation de la diaspora burkinabè vivant au Pays-Bas a remis au département en charge des Burkinabè de l’Extérieur une contribution à l’effort de paix d’un montant de 3 millions 565 mille francs Cfa dans la soirée du mercredi 24 janvier. Selon le représentant de la communauté burkinabè vivant au Pays-Bas, Simon Kaboré, ce geste vient répondre à l’appel du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.« C’est vraiment l’appel du président qui nous a motivé. Vu la souffrance du peuple, vu l’appel du président, il ya une réalité qui est là, et nous ne pouvions pas rester en marge », a expliqué M.Kaboré. (Source : aouaga.com)

Gabon : Ministère des Mines - Gilles Nembe prend les rênes

L’ancien directeur de la transformation et ancien directeur général de la Société du patrimoine des infrastructures numériques a été installé dans ses fonctions mardi dernier.Nommé à la faveur du réaménagement du gouvernement survenu le 17 janvier dernier, le tout nouveau ministre des Mines a pris fonction lundi dernier au cours d’une cérémonie présidée par Gladys Peggy Obone Owoula, secrétaire général adjoint du gouvernement. Gilles Nembe remplace à ce poste Hervé Patrick Opiangah qui s’en va au terme de quatre bons et loyaux services à la tête de ce département ministériel. Le nouveau promu hérite d’un secteur sensible sur lequel reposent les espoirs de tout un peuple. Sur sa table, il trouve des chantiers tels que la relance et la régularisation des activités d’orpaillage sur le territoire national, la renégociation des termes d’exploitation du gisement de fer de Bélinga par la Société Ivindo Iron. (Source : alibreville.com)

Rca : Vakaga - Les autorités locales satisfaites de l’approche partenariale de mise en œuvre du mandat de la Minusca

Une centaine de personnes, parmi lesquelles des autorités administratives locales, des leaders communautaires et religieux, des agences de l'Onu et des agences humanitaires, ont échangé avec la Minusca le 24 janvier 2024 à Birao sur son mandat. C'était au cours d'un atelier organisé par le bureau terrain de la Minusca de Birao, en partenariat avec la préfecture de la Vakaga. Au cours de cet atelier, les participants venus des sous-préfectures de Am Dafock, de Tiringoulou et Ouanda Djallé ont salué les réalisations de la Minusca au niveau national et dans la Vakaga, conformément à ses tâches prioritaires, notamment la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix.( Source :abangui.com)

Sénégal : Présidentielle 2024 - Le Collectif des recalés du parrainage chez Macky

Le Collectif des recalés du parrainage par le Conseil constitutionnel a été reçu, mercredi 24 janvier 2024, chez Macky Sall après la lettre qui lui a été adressée pour demander un réexamen de leurs dossiers de candidatures. L'audience au Palais présidentiel s'est tenue alors que le Collectif travers une période de fortes tensions née du désistement de plusieurs membres influents dont Aminata Touré, ancienne Premier ministre et ancienne ministre de la justice, de Abdourahmane Diouf ou encore de Bougane Guèye Dany.C'est en début de soirée que certains membres dudit Collectif ont été accueillis par le président Macky Sall. La délégation était notamment composée d'anciens ministres dont Cheikh Tidiane Gadio, Cheikh Bamba Dièye, Alioune Sarr, ou encore Aminata Assome Diatta, tous recalés par le Conseil constitutionnel. Au cours de l'audience, ils ont exposé au chef de l'État, garant des institutions et du respect du calendrier républicain, les manquements qu'ils ont constatés lors des parrainages, avant de solliciter une mise à disposition du fichier électoral. ( Source : adakar.com)

Togo : Economie - L’Ue accorde un appui budgétaire de 10 milliards Fcfa à Lomé pour 2024

Le Togo vient de recevoir un soutien financier conséquent de l’Union Européenne, avec la formalisation d’un don de 10 milliards de francs Cfa, officialisé le lundi 22 janvier à Lomé. Fruit de la collaboration entre le gouvernement togolais et la Team Europe (composée de l’Allemagne, de la France et de l’Union Européenne), ce financement contribuera au budget 2024, récemment adopté par les députés togolais. (Source : alome.com)

Niger : Pour alimenter le Fssp - Début, le 25 janvier, du prélèvement systématique de 10 Fcfa sur tous les appels et souscriptions téléphoniques

Le vice-président du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (Fssp), M.Brah Amadou a animé, dans l’après-midi du 24 janvier 2024 au Centre de conférence Mahmat Gandhi de Niamey, un point de presse pour le lancement du prélèvement de 10f sur les appels téléphoniques et les forfaits internet qui débutera le 25 janvier 2024 à partir de 00h.L’objectif de ce point de presse est d'annoncer la mise en application de l’ordonnance 20-23 /18 du 21 décembre 2023 modifiant et complétant l’ordonnance 20-23 /13 du 11 octobre 2023 portant création du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la Patrie(Fssp). Il a essentiellement porté sur l’article 3 du point 9 de cette loi concernant les prélèvements de 10 Fcfa sur les appels et les souscriptions aux forfaits voix et internet à travers les compagnies de téléphonie mobile Airtel, Moov, Niger télécom, Zamani. Ainsi, a indiqué le vice-président du Fssp,« sur les appels, le prélèvement des 10 Fcfa sera opéré à partir de 12Fcfa sur le crédit dont dispose le client sur son compte principal, et sur les souscriptions des forfaits, les prélèvements seront appliqués sur toutes les souscriptions supérieures aux forfaits de 200 Fcfa. (Source : Anp)

Libye : Pouvoir - Duel en vue entre les Kadhafi et les Senoussi

Les choses semblent se préciser pour l’émir Mohamed Reda Senoussi - petit-fils de l’émir renversé par le colonel Mouammar Kadhafi en 1969 - qui revient en Libye le 9 février prochain pour monter sur le trône. Puisque le Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah, en tête des royalistes libyens le considèrent comme l'héritier légitime du trône et sont convaincus comme lui-même, qu’il s’agit de la seule solution pour la Libye.Au-delà de la volonté du Chef du gouvernement – selon des observateurs - de garder la main sur le pouvoir, c’est le fait d’écarter Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du défunt Guide de la révolution, qui suscite des réactions chez bon nombre d’observateurs et de Libyens. Surtout qu’il s’est déclaré en novembre 2021 candidat à la Présidentielle initialement le mois suivant. Lui également avait proposé son retour pour réunifier un pays divisé entre Est et Ouest, mais aussi l’incapacité des différents gouvernements d’organiser des élections depuis la chute de son père, l’ancien Raïs. Le site d’information américano-vénézuélien, Orinoco Tribune, avait indiqué en janvier 2022 que « Les États-Unis entravent les élections en Libye, craignant la victoire du Dr Saif al-Islam Kadhafi ». (Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Can 2023/ Match Eléphants contre Lion du Sénégal - Première séance d'entraînement du nouveau sélectionneur avec les Éléphants

Le nouveau sélectionneur par intérim de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, Emerse Faé et ses poulains se sont entraînés le jeudi 25 janvier 2024 au lycée Technique d'Abidjan dans le cadre de la préparation du match entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et Les Lions de la Teranga du Sénégal prévu lundi prochain à Yamoussoukro. Cette séance d'entraînement, est la première d'Emerse Faé après sa nomination mercredi dernier, sélectionneur par intérim des Éléphants de Côte d'Ivoire en remplacement du français Jean-Louis Gasset qui a été limogé par la Fédération ivoirienne de football (FIF) pour « résultats insuffisants ». Emerse Faé et ses poulains jouent gros lundi prochain face au Sénégal. (Source : abidjan.net)