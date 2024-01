Togo: La faible mécanisation a un impact direct sur la productivité

Avec seulement 3% de terres irriguées et une mécanisation très limitée associée à un manque de formation, le secteur agricole fait face à des défis importants, estime 'Team Europe'.

L'équipe diplomatique comprend les représentants de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne au Togo; trois partenaires essentiels du Togo.

'Face à ces difficultés, il faut améliorer la compétitivité, rendre le secteur plus productif, s'assurer qu'il y ait des investissements en terme d'infrastructures. Nous souhaitons que l'agriculture se développe tout en respectant l'environnement', a déclaré jeudi Hugo Van Tilborg, chef de la Coopération à la Délégation de l'UE à Lomé.

Une réunion se tient ce jour avec les parties concernées.

L'occasion d'expliquer les programmes de coopération lancés en faveur de l'agriculture.

L'agriculture joue un rôle central dans l'économie togolaise, employant une grande partie de la population rurale et contribuant significativement au PIB du pays. Cependant, l'une des principales contraintes qui entravent le secteur agricole est la faible mécanisation.

Le Togo est confronté à un manque d'accès aux équipements agricoles modernes tels que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les semoirs mécaniques, et les outils de labourage. De nombreux agriculteurs dépendent encore des méthodes de travail manuelles et de la traction animale pour cultiver leurs terres.

Les exploitations agricoles sont souvent de petite taille, ce qui rend difficile l'investissement dans des équipements coûteux. De plus, la fragmentation des terres limite l'efficacité de l'agriculture mécanisée.

Même lorsque les agriculteurs ont accès à des équipements mécanisés, le coût élevé de ces machines représente un obstacle majeur. Les petits exploitants agricoles ont du mal à financer l'achat ou la location de ces équipements.

La mécanisation exige des compétences techniques pour l'entretien et l'utilisation des machines. Malheureusement, de nombreux agriculteurs togolais n'ont pas reçu la formation nécessaire, ce qui limite leur capacité à tirer pleinement parti des équipements.

La faible mécanisation a un impact direct sur la productivité.

Les méthodes manuelles et la traction animale sont souvent moins efficaces et plus chronophages que les techniques mécanisées, ce qui limite la production agricole et l'accès aux marchés.

La faible mécanisation agricole a des répercussions sur la sécurité alimentaire.

Les rendements limités rendent difficile la satisfaction des besoins alimentaires de la population et peuvent contribuer à la vulnérabilité aux chocs climatiques et économiques.

Pour surmonter ces défis, le gouvernement, en partenariat avec des pays, des organisations internationales et des ONG, travaille à promouvoir la mécanisation agricole.

Cela comprend des initiatives visant à fournir des équipements à moindre coût, à former les agriculteurs à leur utilisation, à encourager la formation technique, et à soutenir la création de coopératives agricoles pour permettre aux petits exploitants de partager l'accès aux machines.

La mécanisation agricole est un défi majeur, mais avec un engagement continu et des investissements ciblés, il est possible d'améliorer la productivité agricole, d'accroître la sécurité alimentaire et de stimuler le développement rural dans le pays.