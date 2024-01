Gabon: Ouverture des travaux de reformes du Système judiciaire par Paul-Marie Gondjout

Paul-Marie Gondjout, ministre gabonais en charge de la Justice a effectué l'ouverture des travaux de mise en oeuvre des recommandations du symposium et l'élaboration de la « Stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire ». Cette ouverture des travaux a eu lieu à Libreville, ce 24 janvier 2024.

Les agents du ministère de la Justice étaient présents autour de leur ministre, Paul-Marie Gondjout. Il s'agit des Chefs des Hautes cours, du Commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire, du Secrétaire Général de la Chancellerie, de l'Inspecteur général des services judiciaires, du Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Magistrature... Une rencontre au cours de laquelle, le membre du gouvernement a procédé à l'ouverture des travaux de mise en oeuvre des recommandations du symposium et l'élaboration de la « Stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire ».

Le membre du gouvernement de la Transition, Paul-Marie Gondjout a pointé du doigt aux différents dysfonctionnements du système judiciaire gabonais. "Notre système judiciaire connaît depuis plusieurs années, des dysfonctionnements qui ne lui permettent plus, pour le commun des citoyens, de jouer de manière efficace et équitable son rôle de rendre la justice attendue de tous et d'être un pilier au service du développement économique et social de notre pays" fait-il savoir.

Il a dans son allocution, souligné l'importance de la mise en place d'un groupe de travail qui sera responsable de construire les éléments de mise en oeuvre des recommandations qui y ont été formulées et qui ne sont pas encore prises en compte dans les actions qu'il mène. Il s'agit de la réforme du Code civil, du Code de nationalité. Le ministre de la Justice n'a pas manqué de préciser que "le même groupe de travail a jusqu'au 15 mars prochain, pour élaborer la Stratégie de la Transition pour la réforme du système judiciaire qui sera présenter prochainement au gouvernement pour adoption".

Paul-Marie Gondjout a a aussi précisé que le document final aura pour objectif de servir"de fil conducteur à la modernisation de notre système judiciaire et de notre administration carcérale pour un système judiciaire au service des citoyens, pour une justice comme pilier de développement économique et pour une meilleure gouvernance du système judiciaire", a-t-il souhaité.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir s'inscrit dans l'optique de participer à la restauration des institutions. Le ministre est conscient que la tâche est énorme.Pour lui, il y a encore beaucoup à faire et promet que son équipe et lui donneront le meilleur d'eux et agiront au mieux