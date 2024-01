Afrique: Nomination - Brazzaville et Kinshasa « Capitale africaine de la culture 2024-2025 »

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro descendante le 24 janvier à Brazzaville, les Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA) ont profité pour présenter officiellement le logo de Brazzaville et Kinshasa « Capitale africaine de la culture 2024-2025 ».

La présentation de l'enseigne s'est faite en présence de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs du Congo, Lydie Pongault, et de son homologue de la République démocratique du Congo, Catherine Kathungu Furaha, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine ; du maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba; et du secrétaire général des CGLUA, Jean Pierre Elong Mbassi.

La désignation par CGLUA d'une ville africaine comme capitale de la culture du continent est née en 2018. L'objectif est de faire de la culture un des maillons essentiels du développement économique, social et humain. Ainsi, chaque deux ans, cette organisation lance une candidature pour célébrer une capitale africaine de la culture qui sera le lieu de présentation de l'excellence culturelle continentale, notamment dans le domaine des arts, de la culture et des industries créatives mais aussi dans le domaine du sport.

Après Rabat, la toute première capitale africaine de la culture à bénéficier de ce titre en 2022-2023, grande était la surprise de CGLUA de recevoir parmi les candidatures une aspiration commune des villes de Brazzaville et Kinshasa, pour être la « capitale africaine de la culture ». « Je dois d'abord dire que notre comité exécutif a salué cet effort de se présenter ensemble et je dois dire que cette manière de faire est peut-être la voie que toutes les collectivités territoriales d'Afrique doivent suivre. Je voudrais donc saisir l'occasion pour féliciter les villes de Brazzaville et Kinshasa, les deux gouvernements pour le support qu'ils ont apporté à cette candidature. Et je voudrais dire combien nous devons à l'Unesco d'avoir en quelque sorte parrainé l'ensemble de ce mouvement », a déclaré Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général des CGLUA.

Il a, par la même occasion, souhaité que cette célébration magnifie le rapprochement entre les deux pays. « Je suis personnellement attaché aux deux villes car j'y ai travaillé, il y a très longtemps. Aujourd'hui, je vois que ce rapprochement, que nous avons souhaité, auquel il manque encore le pont, est en train de se faire par la culture. Cette proximité par la culture est probablement la base la plus solide du rapprochement des peuples », a-t-il ajouté.

Après le sacre de la rumba comme patrimoine immatériel de l'Unesco en 2021, les deux Congo sont appelés à poursuivre la coopération culturelle en faisant de cette nouvelle distinction commune un véritable moment d'échange, de découverte, de partage, de solidarité et de créativité non seulement entre les deux pays mais aussi au profit de toute l'Afrique. « Nous avons bon espoir que la traduction à Brazzaville et Kinshasa du label "Capitale africaine de la culture 2024-2025" permettra à nos deux villes de mettre en lumière nos richesses patrimoniales à travers une programmation culturelle originale. À tous les acteurs culturels évoluant à Kinshasa et à Brazzaville, sachez que nous comptons sur votre engagement et votre mobilisation pour que nous puissions assumer, en toute responsabilité, notre statut de capitale africaine de la culture pendant deux ans », en a souhaité le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

La directrice générale de l'agence créative Power service, Celpa Diakese, a de ce fait présenté de façon détaillée le logo symbolisant la nomination des deux villes comme capitale africaine de la culture 2024-2025. A en croire ses propos, l'identité visuelle s'inspire de l'Afrique et du fleuve Congo, des couleurs significatives et une police d'écriture minimaliste. L'Afrique est, ici, une façon d'affirmer ses racines africaines mais aussi de positionner le label « Brazzaville-Kinshasa capitale africaine de la culture » comme une marque africaine qui représente l'Afrique à travers le monde.

Le fleuve Congo, témoin silencieux et éternel des deux peuples, représente leur histoire, leur culture, leur vie commune. Le choix sélectif des couleurs bleu, orange, marron et vert renvoie respectivement à l'eau, source de vie en Afrique ; la créativité, l'innovation, l'énergie, dont le continent a tant besoin dans divers secteurs ; la terre, image de solidité dont a besoin aujourd'hui la culture africaine ; et enfin le vert, symbole de la protection de l'environnement que portent chaleureusement les deux nations à travers le Bassin du Congo.