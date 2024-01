Cote d'Ivoire: CAN 2023 / Emerse Faé (coach Côte d'Ivoire) - « il faut rester humble et avoir une joie mesurée »

Nommé sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire après le licenciement de Jean-Louis Gasset suite à la claque contre la Guinée-Equatoriale, Emerse Faé (40 ans) a réagi par le biais de Canal+ Sport Afrique au sujet de la qualification in extrémis des Eléphants qui défieront le Sénégal en huitièmes de finale.

« On est content. Depuis lundi, on retient un peu notre souffle. On a été vraiment entre la déception de notre propre match et la peur de ne pas se qualifier pour notre CAN. C'était des jours difficiles mais on va maintenant dire que la journée se termine bien. Et c'est une très bonne chose. Mais on est passé grâce aux autres. On n'est pas passé parce qu'on a été bons sur le terrain. Donc, il faut rester humble et avoir une joie mesurée. Il faut se servir de cette qualification comme un soulagement », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Je pense qu'on aura moins de poids sur les épaules parce que l'attente nous faisait vraiment mal. Là, on n'est libérés mais il faut qu'on se concentre sur le match contre le Sénégal qui est une bonne équipe. On doit notre peuple une revanche, un pardon et des excuses. On doit montrer que ce qui s'est passé contre la Guinée-Equatoriale était un accident et qu'on a vraiment à coeur d'apporter beaucoup de joie au pays et de donner au peuple ce qu'il mérite. »

En rappel, Sénégalais et Ivoiriens se donnent rendez-vous lundi 29 janvier sous le coup de 20H GMT pour une place en quarts. Les Ivoiriens auront une dernière chance de laver leur affront devant leurs fans.