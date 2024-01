Afrique: CAN 2024 - Avant le défi cap-verdien en huitièmes, la Mauritanie ne s'interdit aucun rêve

Après leur qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, les Mauritaniens peuvent savourer. Leur victoire contre l'Algérie a donné naissance à une grande vague d'euphorie. Et face au Cap-Vert au prochain tour, les Mourabitounes s'avancent sans complexe.

Il avait la voix cassée, l'attaquant Souleymane Anne, après l'exploit « historique » contre l'Algérie. Mardi 23 janvier, au terme d'une rencontre interminable, la Mauritanie n'a pas seulement gagné le premier match de son histoire en Coupe d'Afrique des nations ; elle s'est aussi offert son billet pour les huitièmes de finale. Alors, pas question pour Anne et ses coéquipiers de fêter ça sans hurler leur bonheur. La suite de cette CAN 2024 va bien s'écrire avec eux.

« On va tout donner. Il n'y a pas de limite »

Après les deux défaites concédées contre le Burkina Faso et l'Angola dans le groupe D, il n'y avait pas grand monde pour parier sur la présence des Mourabitounes en huitièmes de finale. Dans les projections sur les potentiels qualifiés, la Mauritanie était d'ailleurs peu citée avant la dernière journée du premier tour. De quoi piquer un peu l'égo mauritanien. « En gros, la Mauritanie n'existe pas ? En gros, c'est impossible ? Bah on a montré que... hop ! Wouhou, on est là, on existe et on se qualifie ! L'histoire est belle », jubile Bakari Camara.

Amir Abdou, le sélectionneur qui avait déjà conduit les Comores en huitièmes de finale en 2022 au Cameroun, réitère l'exploit avec la Mauritanie. « C'est un meneur d'hommes. Dès le début, il nous a dit qu'il fallait qu'on soit une famille, quoi qu'il arrive, dans les moments les plus durs comme dans la joie », confie Bakari Camara.

Désormais, le groupe mauritanien regarde vers Abidjan, là où l'attend son prochain défi : le Cap-Vert en huitièmes de finale, lundi 29 janvier. Un adversaire qui a fait forte impression au premier tour, mais pas de quoi mettre à mal l'enthousiasme des Mourabitounes. En apprenant en direct l'identité du huitième-de-finaliste sur leur route, Bakari Camara a réagi : « C'est le Cap-Vert ? Bah voilà. C'est une équipe, 27 joueurs contre 27 joueurs. On va y croire jusqu'au bout, on va se battre et se donner à 100%. Et que le meilleur gagne. »

Souleymane Anne se veut aussi déterminé : « La suite, c'est du plus, du bonus pour nous. (...) On va tout donner. Cette CAN est une des meilleures qu'on ait vues, tout le monde en est conscient. On va donner le maximum de nous-mêmes. Il n'y a pas de limite. »

« On sait que si on fait les efforts ensemble et qu'on croit en nous, tout est possible », conclut Aboubakar Kamara.