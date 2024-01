Togo: L'étape de la formulation

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence du gouvernement des États-Unis créée en 2004 dans le but de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement économique dans les pays partenaires.

L'un des principaux instruments de financement et de coopération du MCC est le programme Compact, qui vise à fournir une assistance financière significative et à long terme à des pays en développement pour les aider à réaliser des réformes et à stimuler leur croissance économique.

Le Togo est éligible depuis quelques mois. Mais avant de recevoir l'appui financier conséquent, il doit formuler des projets concrets.

Une réunion s'est déroulée jeudi à Lomé sous la direction de Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances et coordonnateur de la formulation du MCC pour le Togo.

'Les réformes audacieuses mises en oeuvre par le gouvernement à travers le leadership affirmé du président Faure Gnassingbé, et l'amélioration constante des indicateurs de performance qui se rapportent à la bonne gouvernance, aux libertés économiques, à l'investissement dans le capital humain, etc. ont permis d'améliorer le climat des affaires au Togo et ont valu à notre cher pays d'être éligible au programme Compact de la Millennium Challenge Corporation, MCC', a rappelé M. Akaya à l'ouverture des travaux.

Le Compact dont bénéficie le Togo présente plusieurs caractéristiques.

Les pays éligibles au programme sont sélectionnés en fonction de leur engagement envers la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la gestion financière responsable et d'autres indicateurs de performance. Le MCC évalue la capacité des pays à gérer efficacement les fonds et à atteindre les objectifs fixés.

Les accords Compact du MCC sont des partenariats à long terme qui peuvent durer jusqu'à cinq ans ou plus. Ils impliquent des montants substantiels de financement, généralement des centaines de millions de dollars, destinés à des projets spécifiques liés au développement économique et à la réduction de la pauvreté.

Les financements sont alloués à des projets spécifiques.

Ces projets peuvent inclure des infrastructures, des programmes d'éducation, des initiatives de développement agricole, des réformes juridiques et judiciaires, la promotion du secteur numérique ainsi que d'autres efforts visant à améliorer les conditions de vie des populations locales

Les bénéficiaires s'engagent à mettre en oeuvre des réformes et des politiques spécifiques pour garantir le succès des projets financés. Cela inclut souvent des mesures visant à renforcer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à améliorer la transparence.

Le MCC accorde une grande importance au suivi et à l'évaluation des projets financés. Des mécanismes sont mis en place pour mesurer l'impact des investissements et garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace pour atteindre les objectifs de développement.

Le MCC travaille en étroite collaboration avec les gouvernements des pays partenaires, la société civile et d'autres acteurs locaux pour assurer une mise en oeuvre réussie des projets et favoriser un développement durable.

D'ores et déjà le MCC met à la disposition du Togo 12 millions de dollars destinés à concevoir et formuler des projets qui seront ensuite, le cas échéant, financés par le Compact.